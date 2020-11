La conexión Juanca-Rares funcionó en el derbi de Chapín contra el Xerez DFC. Un espectacular pase del jerezano al espacio permitió al hispano-rumano colarse entre Marcelo y Edet, plantarse ante Camacho y batirlo para hacer el empate del Xerez CD, que fue la primera piedra de la remontada de los de Joaquín Poveda.

Hasta ese momento, el partido parecía estar muy decantado para el Xerez DFC, que se había adelantado por medio de Javilillo a los cinco minutos de la reanudación. Sin embargo, a los de José Pérez Herrera les faltó ambición de ir a por el segundo gol, quizá viendo la inoperancia de un rival que hasta entonces no estaba jugando a su nivel.

Sin embargo, el XCD tiene dinamita en su parte ofensiva y el segundo disparo entre los tres palos fue adentro. Fue un tanto con cierto suspense, dado que Rares se paró unas décimas de segundo creyendo estar en fuera de juego. Así explica lo sucedido el punta criado en Almería: "Es un balón al espacio que me pone Juanca y escucho un silbato y por eso me paro, porque pensé que era el árbitro. Escuché a algunos compañeros decirme que siguiera. Yo tenía claro que había salido en posición correcta, pero el escuchar un silbato idéntico al del árbitro me paré un instante, seguí y pensé voy a meterla y si luego me lo anula mala suerte, menos mal que no", afirma.

Poveda situó a Rares como falso lateral izquierdo, ya que el delantero tenía órdenes "de buscar balones al espacio y tirar diagonales entre su lateral y el central. Y gracias a eso vino el gol". Cuando recibía las últimas instrucciones del técnico antes de entrar "sólo pensaba en ayudar al equipo. Yo tengo mucha confianza en mí, sé que lo voy a hacer bien y cuando entro al campo lo doy todo", explica Rares, que hasta el partido en Chapín sólo había tenido 24 minutos contra Los Barrios. "Cuando marqué no sabía ni cómo celebrarlo. Me acordé de la afición, que estuvo con nosotros antes del partido. Este partido no se me va a olvidar en la vida. Estoy muy contento por este gol y por haberlo marcado en un campo tan especial como Chapín", afirma.

Por último, resaltaba que "la cosa va por muy buen camino, el equipo está trabajando muy bien y vamos a seguir así, a por los tres puntos en cada partido".