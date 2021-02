Rodri, central del Xerez CD, lamentó la derrota de su equipo, la segunda consecutiva en el derbi contra el XDFC. "No pudo ser y estamos bastante jodidos con el resultado. Ya no queda otra que pasar página, no podemos lamentarnos, toca pensar en mañana y entrenar duro para intentar salir de esta dinámica con un triunfo la próxima jornada".

El Deportivo estuvo acelerado en algunas fases del encuentro y "no fuimos nosotros. Ellos entraron al partido mejor que nosotros y de ahí el gol en los primeros minutos. Nos faltó un poco de pausa, de tener más el balón en algunos momentos para haberles hecho más daño".

Bajo el punto de vista del defensa jerezano, la derrota les duele más porque "cometimos un error y lo aprovecharon. Sabíamos que este tipo de partidos al final se deciden por detalles y el gol ha llegado después de un saque de banda en una jugada que no debe producirse. Hay que corregir esos errores para que no se vuelvan a producir en otros partidos".

El Xerez CD tenía una ventaja de siete puntos sobre el segundo y ahora se ha quedado a uno. Rodri lo asume: "Sabíamos que era muy complicado mantener la racha que llevábamos y que algún día se tenía que romper. Ha llegado ahora y seguro que cualquier equipo se cambiaba por nosotros, somos primeros. Toca seguir trabajando, aunque sí que es más complicado porque los rivales están más cerca".

Anímicamente, el grupo llegaba al derbi "con confianza pese a la derrota en Los Barrios. Sabíamos que podíamos ganar, aunque ahora sí que nos vamos tocados, pero, ahora, con el nuevo míster tenemos dos semanas para entrenar y coger los nuevos conceptos y no podemos perder la confianza. Ni antes éramos los mejores porque ganábamos, ni ahora los peores de la categoría".

Esteban lleva pocos días al frente del grupo, pero ya ha calado. "Está intentando implantar su filosofía y sus conceptos, aunque lleva pocos días de trabajo. Como he comentado antes, ahora tenemos dos semanas y seguro que su trabajo ya se empieza a verse reflejado en los próximos partidos. El parón viene bien, aunque cuando pierdes lo que quieres es volver a jugar cuanto antes".