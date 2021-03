Rodri, central del Xerez CD, ya ha comenzado la fase de recuperación después de conocer el viernes pasado que tiene una distensión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y un esguince en la cara interna de la misma articulación. Aunque no hay tiempo estimado de baja, se calcula que el defensa estará al menos dos meses alejado de los terrenos de juego, por lo que se va a perder gran parte de la fase de ascenso del equipo, que consta sólo de seis partidos.

El central, dentro de la gravedad de la lesión, prefiere ver el vaso medio lleno y "mirándolo de manera positiva y dentro de lo malo que podía haber sido no hay rotura. El diagnóstico es jodido porque una lesión de rodilla siempre es complicada, pero creo que dentro de lo malo no es lo peor".

Rodri ya ha iniciado la fase de fortalecimiento y apunta que todo irá en función "de las sensaciones que tenga, que vaya desapareciendo el dolor y ver cómo va evolucionando cada semana. Son dos lesiones, la distensión, que es la más preocupante, y el esguince que ya tuve hace unas semanas, que fue en el ligamento interno y que ha vuelto a aparecer. Hay que ir con paciencia".

El defensa se va a perder gran parte de la fase de ascenso y "es lo que más impotencia me da, llega lo más bonito de la temporada, lo que todo futbolista quiere jugar. Ha tocado así, voy a intentar recuperarme lo antes posible y ojalá tenga suerte y pueda disputar algunos partidos del final. No me quiero poner fechas porque es una lesión complicada porque ni el traumatólogo me dice una fecha, así que prefiero ir poco a poco. Yo, desde luego, voy a hacer todo lo posible para llegar, pero hay que ir con paciencia y ver cómo va evolucionando la lesión”.

Rodri estuvo en Arcos junto a sus compañeros y cree que la mala racha ha quedado definitivamente atrás: "El fútbol son dinámicas, nos tenía que llegar esa mala racha en algún momento de la temporada, nos llegó y por suerte la hemos podido cortar. Creo que con estas dos victorias consecutivas, el equipo vuelve a tener esa confianza que teníamos al principio de la temporada y ojalá podamos mantener ahora esta racha mucho tiempo".

Al igual que Esteban, Rodri también le da mucho valor a dejar la portería a cero: "Es importantísimo en esta categoría. Con el equipo que tenemos y la creatividad y potencial que hay en la parte de arriba sabemos que siempre vamos a hacer mínimo un gol y manteniendo la portería a cero conseguiremos muchísimos puntos”.