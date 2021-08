Rubén Jurado: "El Xerez es un club con una gran historia, que ilusiona, no me lo pensé"

Rubén Jurado ha sido presentado como nuevo jugador del Xerez CD. El delantero sevillano aterrizó hace un par de semanas en el club azulino y en Puente Genil ya estrenó su cuenta goleadora con un soberbio derechazo que sirvió para que el equipo dejara prácticamente sentenciada la eliminatoria que tendrá este domingo su segundo capítulo en el Estadio Pedro S. Garrido.

Juan Luis Gil, presidente del club, ha estado acompañado por el director deportivo Ramón Verdú y por el presidente de honor del XCD, Rafa Verdú, en un acto que se ha celebrado en el Restaurante Hermanos Carrasco. "Rubén viene con muchas ganas y se le ve una ilusión y un hambre grande y esperamos que junto al resto del equipo consigamos los mayores éxitos", explicaba el dirigente azulino.

"Desde primera hora que Ramón se puso en contacto conmigo me hizo bastante ilusión el proyecto y el club. No me lo pensé. Llevaba muchos años haciendo mi carrera fuera de España y decidí estar más cerca de casa y vengo con mucha ilusión y ganas para lograr el objetivo de categoría", apuntaba Rubén Jurado en sus primeras declaraciones como futbolista azulino.

El delantero no pudo tener mejor carta de presentación y se estrenó a lo grande contra el Puente Genil, en una jugada en la que expuso su potencia y su buena definición ante el marco contrario. "Contento por el gol en el primer partido oficial y también contento por la victoria, por el equipo y por cómo se jugó. Hay que seguir y esperemos que vengan más victorias y más goles".

El sevillano asegura que el vestuario lo ha recibido "muy bien, hay un vestuario muy sano, buenas personas, joven y con mucha ilusión y ganas. Hay un buen grupo y los objetivos se consiguen así".

Jurado tiene claro que tras desarrollar su carrera en categorías superiores baja a Tercera "con el objetivo del ascenso. El Xerez es un club con mucha historia, que ilusiona, con una gran ciudad y una afición grande. Lo importante es ganar partidos, que la gente vaya creyendo y ascender".

En cuanto a sus características y si se marca un objetivo de goles, manifestó: "Mi fuerte es jugar de espaldas, es mi mayor virtud y gracias a Dios he hecho mis goles en mi carrera y hasta aquí me han traído. Lo importante es ayudar, ya sea aportando goles o asistencias. No me marco un número, intentaré hacer los más posibles".

Rafa Verdú: "Que marque todos los domingos un golito o dos"

La nota simpática de la presentación la protagonizó el presidente de honor del Xerez CD, Rafa Verdú, quien pidió el apoyo de la afición hacia la directiva y solicitó a Rubén Jurado "un gol o un par de golitos todos los domingos". El delantero recogió el guante: "Ojalá y si es el del ascenso, mejor".