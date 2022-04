Todas las cuentas de la última jornada: la tercera plaza, los dos puestos de play-off y el descenso

Este domingo se disputa la última jornada en el Grupo X de la Tercera RFEF con el ascenso del Recreativo de Huelva ya efectivo desde hace varias semanas, la segunda plaza atada por el Utrera, la clasificación del Xerez CD para el play-off de ascenso; y dos puestos de descenso a División de Honor ya asignados para Cabecense y UD Los Barrios. Pero todavía quedan cosas en juego y por eso la Federación Andaluza de Fútbol ha fijado horario unificado para esta última jornada, por lo que todos los partidos se van a disputar a las doce del mediodía.

A falta de los últimos 90 minutos del campeonato regular, queda por otorgar una plaza de descenso que intentan evitar Atlético Antoniano y Tomares; y dos plazas de play-off de ascenso para tres equipos: Córdoba B, Ciudad de Lucena y Gerena. También hay que dilucidar quién ocupa la tercera posición: Xerez CD, Córdoba B o Ciudad de Lucena. No es algo baladí, ya que tanto el segundo como el tercer clasificado tienen ventaja en la primera semifinal del play-off que se va a celebrar en Estepona, valiéndoles el empate al término de una prórroga de media hora.

Con la última jornada por disputar, el Xerez CD se aseguró su clasificación para el play-off de ascenso ganando el pasado Jueves Santo al Sevilla C y ahora debe certificar su tercera posición, para lo que necesita un punto este domingo en Chapín contra el Puente Genil. También le vale la derrota en caso de que Córdoba B y Ciudad de Lucena no pasen del empate en sus compromisos contra Utrera y Cartaya respectivamente. El Deportivo le tiene ganado el 'average' particular tanto a Córdoba B como a Ciudad de Lucena y en la liguilla particular entre los tres equipos también es el que más puntos ha sumado (7), seguido de Ciudad de Lucena (6) y Córdoba B (4).

La lucha por el play-off

La pugna por la cuarta y la quinta plazas centrará la atención de los aficionados este domingo al mediodía. Córdoba B y Ciudad de Lucena, con 57 puntos, dependen de sí mismos, pero posiblemente les haga falta la victoria en Utrera y ante el Cartaya, ya que el Gerena –tercero en discordia con 55– juega en casa del Cabecense, ya descendido. A los sevillanos, en cambio, sólo les vale ganar y esperar. No obstante, de los nueve casos posibles, el Gerena se clasifica ganando en siete de ellos y en otro más dependería de la diferencia general de goles con el Córdoba B, que ahora mismo es de +21 para el filial y +19 para los mineros.

Las matemáticas han sido caprichosas y estos tres equipos están empatados en sus duelos particulares, lo que le da más emoción a esta última jornada. Así las cosas, en un hipotético empate a 58 puntos –Córdoba B y Ciudad de Lucena empatan y Gerena gana– habría que acudir a la liga particular entre estos tres equipos, arrojando un resultado curioso ya que los tres han sumado 6 puntos y tienen un balance de goles a favor y en contra de cero. El triple empate a 58 puntos beneficiaría al Córdoba B (+21 en la diferencia de goles a favor y en contra) y al Gerena, que acabaría como mínimo con un +20, superando el +19 del Ciudad de Lucena, que se quedaría fuera.

En un empate a puntos entre Ciudad de Lucena y Gerena sale ganador el equipo sevillano al tener ganado el particular.

En un empate a puntos entre Córdoba B y Ciudad de Lucena, el golaveraje particular está igualado y antes de esta última jornada el filial tiene +21 con 53 goles a favor y 32 en contra; y los de Dimas Carrasco +19 con un balance de 44-25. En caso de empate en la diferencia de goles, el equipo con más tantos acaba por delante en la clasificación y si persiste la igualdad –caso poco probale pero posible– las Bases de Competición contemplan un partido en campo neutral para desempatar.

En cuanto a un posible empate a puntos entre Córdoba B y Gerena, las cosas están también parejas. Igualados en el golaveraje particular, el Gerena tiene +19 con 50 goles a favor y 31 en contra.

Las cuentas de todos los equipos

Tres equipos aspiran aún a acabar en la tercera posición: Xerez CD, Córdoba B y Ciudad de Lucena y estos dos últimos además pelean junto al Gerena por entrar en el play-off. A continuación, las cuentas de todos los equipos, empezando por el Xerez CD.

El Xerez CD es tercero si

Gana o empata

Pierde y Córdoba B y Ciudad de Lucena empatan o pierden

El Xerez CD es cuarto si

Pierde y Córdoba B o Ciudad de Lucena gana

El Xerez CD es quinto si

Pierde y Córdoba B y Ciudad de Lucena ganan

El Córdoba B es tercero si

Gana, el Xerez CD pierde y el Ciudad de Lucena pierde o empata o si gana pero acaba con peor o igual diferencia de goles general que el filial blanquiverde

El Córdoba B es cuarto si

Gana, Xerez CD gana y Ciudad de Lucena empata o pierde

Gana, Xerez CD gana y Ciudad de Lucena gana pero acaba con igual o peor diferencia general de goles que el filial

Empata, Ciudad de Lucena empata y Gerena empata o pierde

Empata, Ciudad de Lucena empata y Gerena gana por menos de tres goles de diferencia

Pierde, Gerena empata o pierde y Ciudad de Lucena pierde y acaba con peor o igual diferencia general de goles que el filial

El Córdoba B es quinto si

Gana, Xerez CD empata y Ciudad de Lucena gana

Empata y Ciudad de Lucena gana y Gerena gana por menos de tres goles de diferencia

Empata, Ciudad de Lucena empata y el Gerena gana por tres o más goles de diferencia

Pierde, Ciudad de Lucena empata o gana y Gerena no gana

Pierde, Gerena no gana y Ciudad de Lucena pierde pero acaba con mejor diferencia general de goles que el filial

Pierde, Gerena gana y Ciudad de Lucena pierde y acaba con peor diferencia general que el filial

El Córdoba B se queda fuera si

Empata, Ciudad de Lucena gana y Gerena gana por tres o más goles de diferencia

Pierde, Ciudad de Lucena empata o gana y Gerena gana

Pierde, Gerena gana y el Ciudad de Lucena pierde pero acaba con mejor diferencia de goles que el filial

El Ciudad de Lucena acaba tercero si

Gana, Xerez CD pierde y Córdoba B pierde o empata

Gana, Xerez CD pierde y Córdoba B gana pero acaba con peor diferencia general de goles que el equipo aracelitano

El Ciudad de Lucena es cuarto si

Gana, Xerez CD empata y Córdoba B gana

Gana, Xerez CD gana y Córdoba B gana pero acaba con peor diferencia general de goles que el equipo aracelitano

Gana, Xerez CD empata o gana y Córdoba B empata o pierde

Empata, Córdoba B pierde y Gerena empata o pierde

Pierde, Córdoba B pierde y acaba con peor diferencia general de goles que el equipo aracelitano y Gerena empata o pierde

El Ciudad de Lucena es quinto si

Gana, Xerez CD gana y Córdoba B gana y acaba con mejor o igual diferencia de goles que los lucentinos

Empata, Córdoba B empata y Gerena empata o pierde

Empata, Córdoba B gana y Gerena empata o pierde

Empata, Córdoba B pierde y Gerena gana

Pierde, Córdoba B gana o empata y Gerena empata o pierde

Pierde, Gerena empata o pierde y Córdoba B pierde y acaba con peor diferencia general de goles que el filial

El Ciudad de Lucena se queda fuera del play-off si

Empata, Córdoba B empata y Gerena gana

Empata, Córdoba B gana y Gerena gana

Pierde, Córdoba B gana o empata y Gerena gana

Pierde, Gerena gana y Córdoba B pierde pero acaba con mejor diferencia general que los lucentinos

El Gerena acaba cuarto si

Gana y Córdoba B y Ciudad de Lucena pierden

Gana, Córdoba B pierde y Ciudad de Lucena empata

Gana, Ciudad de Lucena y Córdoba B empatan y acaba con mejor diferencia general de goles que el filial blanquiverde (en caso de empate en la diferencia de goles, acaba por delante el equipo con más tantos a favor)

Gana, Ciudad de Lucena pierde y Córdoba B empata y acaba con mejor diferencia general de goles que el filial

El Gerena es quinto si

Gana, Córdoba B gana y Ciudad de Lucena empata o pierde

Gana, Córdoba B pierde y Ciudad de Lucena gana

Gana, Córdoba B y Ciudad de Lucena empatan y el filial acaba con mejor diferencia general de goles

Gana, Ciudad de Lucena gana y Córdoba B empata y el filial acaba con peor diferencia general de goles

Gana, Ciudad de Lucena pierde y Córdoba B empata y el filial acaba con mejor diferencia general de goles

El Gerena se queda fuera si