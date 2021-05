El Xerez CD afronta una nueva final contra el Puente Genil

El Xerez CD buscará a partir de las ocho de esta tarde una plaza en la final por el ascenso a 2ª RFEF en La Juventud contra el Puente Genil, rival que hace quince días privó a los azulinos del ascenso directo en el Manuel Polinario dándole un soberano repaso en la segunda mitad (4-1) a un equipo herido en su ego y que desde entonces vela armas para cobrarse cumplida revancha deportiva.

Los de Esteban Vigo, en efecto, se han restañado sus heridas preparando a conciencia la cita contra los pontaneses, que se han ganado el derecho a soñar con la final tras eliminar en cuartos al Pozoblanco (1-0). La derrota por cuatro goles a uno de hace quince días fue de las que hacen mucho daño. El Xerez CD buscaba en el Polinario el ascenso directo, aupado por una afición que se desplazó en masa a tierras cordobesas y que regresó vapuleada y desencantada con el equipo. Los jugadores saben que tienen una deuda pendiente con sus aficionados, que volverán a llenar La Juventud para dar su aliento al equipo, y desde que se conoció que el rival era el Puente Genil tienen la fecha del 30 de mayo marcada en rojo.

El sistema de clasificación de la Española de Fútbol determina que el empate le vale al equipo que actúa como local para pasar a la final gracias a su mejor clasificación en la segunda fase del campeonato, donde los de Esteban acabaron cuartos y los de Diego Caro quintos. Si el marcador refleja un empate al término de los 90 minutos se tendrá que jugar una prórroga y si la igualad se mantiene en los 30 minutos de añadido, será el XCD el que pase a la final.

No obstante, tanto los jugadores como el míster azulinos son conscientes de que hay que salir a por el partido desde el minuto uno y que especular sería jugar con un fuego en el que te puedes quemar. Así las cosas, los mensajes que lanzan tanto el vestuario como el cuerpo técnico es de ir a por el partido, algo que se le ha echado en falta al equipo en algunos encuentros de la segunda fase del campeonato.

El aspecto psicológico puede desempeñar un papel determinante en el duelo entre jerezanos y pontaneses. Los azulinos han tenido tiempo de reponerse del mazazo sufrido en el Polinario, o eso al menos es lo que todo el mundo espera, pero no deja de ser una incógnita qué Xerez CD se verá esta vez en La Juventud, si el ambicioso del día del San Roque de Lepe o el especulativo del choque contra el Ciudad de Lucena. Enfrente, un rival que llega con la moral a tope tras golear a los xerecistas y eliminar al Pozoblanco, aunque en su visita a La Juventud cayó por tres goles a uno.

Los de Esteban, además, sólo han perdido un partido esta temporada en casa, el día del derbi contra el Xerez DFC. El resto, ocho victorias y cuatro empates.

Una de las claves del choque estará en la batalla del centro del campo. Si el Xerez CD, con Lolo Garrido recuperado, se impone en esta parcela ante un rival que juega al son de la batuta de Migue García tendrá mucho ganado.

Esteban tiene la importante baja de Dani Laínez, que no se ha recuperado de una lesión de pubis que le lleva dando la lata varias semanas, y Gonzalo se perfila como su sustituto en el lateral diestro. El técnico ha anunciado que habrá algún que otro cambio con respecto al último partido, aunque no ha dado pistas. Es seguro el regreso de Pato, que se perdió el choque de Puente Genil por lesión, a la banda izquierda y Juanca podría regresar también al once inicial, sin descartar tampoco alguna variante en la defensa para ganar velocidad y frenar a Félix Chenkam, autor del 'hat-trick' en el Polinario.

Alineaciones probables

Xerez CD: Salvi Carrasco, Gonzalo, Verdú, Lucas Correa o Rodri, Dani, Álex Colorado, Lolo Garrido, Pato, Palacios, Juanito o Juanca y Chuma.

Puente Genil: Cristian Agredano, Manolo Cano, Núñez, Siles, Gato, Germán, Migue García, Carmona, Salva Vegas, Canty o Chenkam y Ezequiel Lamarca.

Árbitro: José Manuel Viñolo Payán.

Estadio: La Juventud (20:00).