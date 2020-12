El Xerez CD, a asestar un golpe a la liga en Ceuta

El Xerez CD, líder y campéon de invierno del Subgrupo X-A de Tercera División, se mide este domingo (12:30 horas) en el José Martínez Pirri al Ceuta, segundo clasificado a cuatro puntos de los xerecistas, que se plantan en la 'nueva casa' caballa con la firme intención de asestar un golpe a la liga que no sería definitivo, pero sí que dejaría a los de Joaquín Poveda con un pie -y quizá parte del otro- en la fase de ascenso a la nueva categoría de Segunda RFEF.

En el Martínez Pirri se van a ver las caras los dos mejores equipos de la competición. Los números así lo atestiguan. Tanto Ceuta como Xerez CD son los dos únicos equipos que tras las ocho primeras jornadas continúan invictos en este subgrupo, si bien ambas escuadras llegan al partido con sensaciones distintas. Los ceutíes han empatado cuatro de sus últimos cinco encuentros, en los que sólo han podido sumar 7 puntos. Por contra, los xerecistas han logrado en el mismo período de tiempo cuatro triunfos y un empate, sumando 13 puntos, seis más que el conjunto que entrena José Juan Romero.

Los de Poveda son conscientes de que acabar la primera vuelta y el 2020 con un triunfo en Ceuta sería dar "un salto adelante", como el técnico afirmaba en la rueda de prensa previa al choque. Sería asestar un duro golpe a la liga, marcharse a las vacaciones con 21 puntos, distanciar aún a un rival directo al que dejaría a 7 puntos y mantener, como mínimo, los 7 de ventaja con respecto al cuarto clasificado. Y aunque el empate no es ni mucho menos malo, en este tipo de partidos en donde se ve de qué pasta puede estar hecho un equipo.

En lo deportivo, Joaquín Poveda no puede contar con Juanca. El jerezano no se ha recuperado a tiempo de la doble microrrotura en el abductor de la pierna derecha que sufrió en el calentamiento del partido de la pasada semana contra el Arcos. Con el gran fondo de armario que tiene este año el XCD en su plantilla, no merece la pena arriesgar a un futbolista que hasta ahora estaba siendo de los destacados del equipo. Así que se ha optado por que se recupere en este parón navideño y regrese en perfecto estado de revista el 10 de enero ante el Cabecense en el primer partido de la segunda vuelta.

Lista de convocados

El Xerez CD partía a las cuatro y media de la tarde hacia Algeciras, donde a las siete se subía al 'ferry' para llegar a Ceuta hacia las ocho y media de la tarde y hacer noche en el Hotel Ulises. Joaquín Poveda se ha dejado en Jerez a Juanca, Rubén Sánchez, Isra y Luis Alvarado.

Pablo García, baja en el Ceuta

Y si el Xerez CD tiene la baja de Juanca, más importante es para el Ceuta la de Pablo García, máximo goleador de la categoría junto al xerecista Chuma. El delantero sevillano se lesionó en un tobillo la pasada semana en la primera parte del encuentro disputado en el Carlos Marchena contra el Cabecense y no se ha recuperado a tiempo, por lo que no habrá duelo de artilleros. José Juan Romero sí recupera a Jalid tras cumplir un partido de sanción.