La imagen se ha hecho eso que llaman ahora viral. Una persona vestida con la camiseta del Cádiz CF en la sede del Xerez Club Deportivo sacándose el carné del club azulino. Pero, ¿se puede ser del Xerez y del Cádiz a la vez? Vicente Soria afirma que sí y cuenta una historia (su historia) que es toda una lección de vida y que resume con una categórica frase: “Disfruta del momento porque no sólo mañana sino dentro de un rato no sabes dónde puedes estar”.

A Vicente, que ahora tiene 43 años, la vida le dio un tremendo palo en octubre de 2005, cuando sufrió un ataque al corazón del que se salvó de milagro. “Eran las seis de la mañana y estaba a punto de abrir la gasolinera en la que trabajaba. Sentí un fuerte dolor en el esternón, pero no le di más importancia. Al rato me volvió a dar, me asusté y llamé a la ambulancia”. Trasladado al hospital de Jerez, recuerda que le colocaron siete 'stents' y que le derivaron a Cádiz, “donde me operaron a corazón abierto de un doble 'by pass'. Les debo la vida a los doctores Oneto y Daroca”, explica.

“Yo siempre he sido del Xerez Club Deportivo. De pequeño iba con mi amigo Raúl a Domecq y nos colocábamos en la puerta a ver si alguno de los porteros nos dejaba entrar o, si no, intentábamos colarnos”. Con el paso de los años, se hizo socio del club y tras el infarto comenzó a colaborar con Trébol de Corazones de Cádiz, una asociación cuyos integrantes se encargan, entre otras facetas, de acudir a los hospitales para dar ánimos a personas infartadas. “Yo volví a nacer en Cádiz, una cosa llevó a la otra, en la asociación hay gente del Cádiz y al final me aficioné también al equipo”, asegura Soria, que también es catequista en Santa María Madre de la Iglesia de La Granja. A Carranza -o como se llame a partir del cambio que pretende el Ayuntamiento de Kichi- “fui una vez con la asociación. Ha quedado un gran campo, muy bonito y me gustaría ir alguna vez más, aunque económicamente no me puedo permitir hacerme socio”, comenta.

Después del infarto recuerda que “la vida me cambió por completo, no podía coger en brazos ni a mi hija pequeña. Hoy en día tampoco puedo coger peso, sólo alguna bolsa pequeña. El corazón me funciona al 40 por ciento, pero intento ayudar a los demás en todo lo que puedo”.

Tras hacerse 'famoso', las (hediondas) redes sociales ardieron y no fueron pocos los que lo criticaron o incluso llegaron al insulto y a la descalificación. Vicente se lo toma con calma: “La gente que me critica no me conoce, no sabe nada de mí. Tampoco me molesto, yo perdono a todo el mundo y vivo el presente porque hoy estás aquí y dentro de un rato no lo sabes”.

Pero tampoco quiere que nadie dude de su xerecismo: “Soy el socio 443 del Xerez Club Deportivo, he sido del equipo toda la vida y estoy muy ilusionado con la plantilla que se ha confeccionado. Tenemos un buen equipo y ojalá podamos conseguir el ascenso”.