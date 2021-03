El Xerez CD debe refrendar su mejoría en casa del Arcos

El Xerez Club Deportivo visita el Antonio Gallardo para medirse al Arcos, encuentro de la penúltima jornada de la primera fase en el Grupo X-A de la Tercera División, en la que los azulinos de Esteban Vigo ocupan la segunda posición con 31 puntos, los mismos que suma el Xerez DFC, líder por mejor diferencia general de goles.

El conjunto azulino, con el primer objetivo de la clasificación para la segunda fase entre los tres primeros ya en el bolsillo, afronta el partido contra los arcenses con la necesidad de sumar los tres puntos para llegar a esa segunda parte del campeonato con los máximos posibles dado que se arrastran, aunque también habrá que aplicar un coeficiente al tener el Grupo X-B un equipo -y dos jornadas- más.

El Xerez CD cortó de raíz la mala racha de tres derrotas consecutivas la pasada jornada, en la que por fin Esteban Vigo pudo saborear un triunfo después de dos sinsabores consecutivos con él en el banquillo. El equipo azulino no sólo venció a la Lebrijana, además dejó la portería a cero y cuajó un gran primer tiempo que Juanito no pudo rematar al estrellar en el larguero un penalti. La segunda mitad no fue tan buena, pero el golazo de Javi Forján sirvió para sentenciar y para que los xerecistas hayan cogido moral, que bien la necesitaban tras tres reveses consecutivos que les hicieron perder el liderato y la cómoda ventaja que atesoraban.

En la alfombra del Antonio Gallardo, el Deportivo debe refrendar esa mejoría, dar un nuevo paso adelante y dejar definitivamente atrás los fantasmas, para encarar la última jornada contra el Ceuta y la siguiente fase en las mejores condiciones.

Los xerecistas se plantarán en Arcos sin Rodri. El central conoció este viernes el alcance de la lesión que sufrió en la rodilla izquierda en el partido contra la Lebrijana: distensión en el ligamento cruzado anterior y esguince en la cara interna. El tiempo estimado de baja, siempre y cuando evite el paso por el quirófano, es de al menos dos meses.

Esteban aseguró en la rueda de prensa previa al choque que tiene claro quién ocupará el puesto de central izquierdo aunque no quiso dar ni una pista más. De cualquier forma, tampoco las opciones son muchas. De esta manera, el malagueño se decantará bien por Dani Jurado -que ya jugó en Rota aunque como central derecho- bien por Ramón Verdú, aunque también tiene la alternativa de retrasar a Orihuela.

Todo apunta a que Salvi seguirá bajo palos y que Dani Laínez ocupará el lateral derecho y que Carlos Calvo entrará por Palacios. Juanca, que vuelve a lo que considera su segunda casa -jugó cinco temporadas y media en el Arcos-, también podría recuperar la titularidad mientras que arriba el puesto de Chuma, ausente por segunda semana consecutiva debido a una sobrecarga, será para Javi Forján o Rares.

La lista de convocados del Xerez CD está formada por Iván Ares, Salvi Carrasco, Ángel, Joselito, Gonzalo, Dani Jurado, Lucas Correa, Ramón Verdú, Lolo Garrido, Álex Colorado, Juanca, Pato, Palacios, Rares, Javi Forján, Dani Laínez, Orihuela, Pato y Carlos Calvo.

El Arcos, necesitado

No se lo pondrá fácil el Arcos de José Alba ‘Bolli’, un técnico que está sacando bastante rendimiento pese a contar con el presupuesto más bajo de toda la categoría. El cuadro arcense no atraviesa su mejor momento y acumula dos derrotas consecutivas contra el Cabecense y el Ceuta. La segunda entraba dentro de lo posible, pero como el propio Bolli reconocía hace un par de semanas la derrota en Las Cabezas fue un paso atrás.

Y es que el Arcos ocupa la penúltima posición del Grupo X-A con 16 puntos y parece abocado a tener que jugar la fase de permanencia, ya que los blancos están a tres puntos de la sexta plaza con sólo dos jornadas por delante. El último triunfo de los de Bolli fue hace un mes cuando derrotaron 1-0 a la Lebrijana en el Antonio Gallardo, donde han sumado las cuatro victorias que tienen en su casillero. Tampoco es el Arcos un equipo goleador, muy al contrario es el menos realizador de la categoría con sólo 8 tantos, 5 de ellos logrados por Dani Guerrero.

Bolli no puede contar con los lesionados Enrique Rivas y José Antonio González, que lo había jugado hasta el momento todo, y regresa a la convocatoria Rosales tras cumplir un partido de sanción. La lista de 20 jugadores la forman Lebrón, Kaski, Javi Rodríguez, Rosales, Raúl, Calderón , Eladio, Álvaro, Eugenio, Albino, Arana, Fran, Iván Olmo, Ivan Romero, Pablo Gil, Maqui, Carretero, Cristian, Pablo Rodríguez y Dani Guerrero.