Ya hay fecha para la resiembra del Estadio Pedro S. Garrido

Ya hay fecha prevista para la resiembra del Estadio Pedro S. Garrido. La delegación de Deportes ha comunicado al Xerez CD que la intención es llevarla a cabo en el período que abarca las dos salidas consecutivas que tienen los de Emilio Fajardo en las jornadas 12 y 13 contra el Atlético Antoniano y Cabecense.

En efecto, el club ya conoce que la idea de Deportes es iniciar la resiembra del maltrecho césped del Pedro S. Garrido el próximo 15 de noviembre, un día después de que los azulinos reciban al CD Rota en su feudo. Seguidamente, los xerecistas se medirán al Antoniano el 22 y al Cabecense el 29 de noviembre, regresando al campo de la avenida Blas Infante el 5 de diciembre frente al Conil.

De este modo, la resiembra sería por espacio de unos 20 días y en una fecha más temprana que en temporadas anteriores, aunque también con menos días, ya que los trabajos en esta instalación siempre han sobrepasado el mes de duración.

El estado del césped del Pedro Garrido es motivo de queja del técnico azulino, que este viernes en rueda de prensa señalaba que "el campo no ayuda para nuestro juego, nos perjudica el campo y lo sabemos, pero no está en nuestra mano. Ojalá lo tengamos pronto lo mejor posible y si no está en las condiciones que debe estar nos deberían dar otra solución, pero eso tampoco está en nuestra mano".

A Fajardo también le preocupa cómo estará el terreno de juego este domingo. Se prevé lluvia y por la mañana se juega el Jerez Industrial-Egabrense: "Esperemos que esté en las mejores condiciones. A ver lo que nos encontramos. Es lo que hay y es una pena, esperemos que esté en las mejores condiciones posibles porque lo necesitamos, no podemos regalar puntos".