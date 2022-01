El Xerez CD quiere empezar 2022 a lo grande ante el Pozoblanco

El Xerez Club Deportivo, el mejor equipo de la categoría como local, recibe este domingo a las 17:00 en el Estadio Pedro S. Garrido al Pozoblanco, uno de los tres peores conjuntos a domicilio. Los azulinos tratarán de sumar los tres puntos para iniciar la segunda vuelta con victoria y quitarse el mal sabor con el que se fueron a las vacaciones navideñas tras perder en el Manuel Polinario de Puente Genil 3-1 en el último encuentro de 2021.

Emilio Fajardo se ha puesto como objetivo que su equipo sea el mejor de la segunda vuelta y eso pasa por seguir siendo fiables en casa y mejorar, y mucho, a domicilio, donde los xerecistas han tenido su tendón de Aquiles particular en el primer tramo liguero. Pero lo que toca este domingo es jugar ante su afición, en un Pedro S. Garrido donde sólo se ha jugado un partido desde que comenzara la resiembra a mitad de noviembre. Lo hizo el Jerez Industrial y por entonces el campo no presentaba un buen aspecto.

Primer partido del año

Afronta el Deportivo el primer partido de 2022 con ganas de revancha tras caer en Puente Genil, donde los xerecistas rememoraron fantasmas del pasado y poniendo fin a una racha de cinco victorias consecutivas que habían aupado a los azulinos a la tercera posición a un punto del Utrera. El XCD sigue tercero, pero ahora el Utrera está a siete puntos de distancia, si bien los jerezanos tienen un partido menos por el aplazado del pasado jueves en Los Barrios.

El Xerez CD quiere ser el mejor equipo de la segunda vuelta y eso implicaría también recortarle puntos tanto al Recreativo, que perdió su primer partido en Liga el jueves, y al Utrera, verdugo de los onubenses y, por lo que parece, el máximo aspirante a disputarle el campeonato al Decano. En esa pelea quiere estar también el cuadro de Emilio Fajardo y para ello tiene que encontrar un equilibrio entre los partidos de casa y los de fuera. Hasta el momento, el XCD ha sumado 22 puntos de 24 posibles en el Pedro Garrido y 10 de 24 a domicilio.

Emilio Fajardo ha citado a toda la plantilla para el choque contra los cordobeses. Joselillo es baja por sanción (que no pudo cumplir contra Los Barrios al aplazarse el partido) y el técnico también tiene varias dudas de jugadores que son contactos estrechos con positivos de COVID y no es segura su participación, aunque en el club el hermetismo es total para no dar pistas.

Sí es alta Álex Pavón, recuperado de una lesión muscular que le impidió acabar el año jugando. El jerezano tiene muchas papeletas para ocupar el puesto en el centro de la defensa que ha dejado vacante Lucas Correa.

Un rival 'inofensivo' a domicilio

El Pozoblanco es el peor equipo de la categoría a domicilio junto a Tomares y Cabecense. Al igual que los dos equipos sevillanos, no conoce la victoria fuera de su estadio y sólo ha sumado un punto y de eso hace ya casi cuatro meses, en la primera jornada en casa del Antoniano. Pese a no ofrecer mala imagen, cayó en casa de los 'grandes' de la categoría. Aythami y Diego Gámiz son las novedades del cuadro pozoalbense, que tiene las bajas de Carlos Moreno y Tommy Montenegro y las dudas de David García, Ángel Lara y Moro.