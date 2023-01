El Xerez CD, a salir del pozo en Pozoblanco

FINAL en mayúsculas para el Xerez CD y match-ball para Juan Carlos Gómez en su visita este domingo al CD Pozoblanco. Los azulinos y el técnico se la juegan a partir de las 17:00 horas en casa de un rival directo que aventaja en cuatro puntos a un conjunto xerecista que quedó muy tocado después de perder en Chapín contra el Ciudad de Lucena. Todas las alarmas saltaron y el lunes hubo reunión del consejo de administración para tratar la continuidad del míster cordobés, que finalmente fue ratificado tras escuchar al entrenador, convencido de que sacará adelante al grupo.

A 8 puntos del play-off de ascenso y con una sola victoria en las últimas ocho jornadas, el Deportivo está obligado a sumar un triunfo en el Municipal pozoalbense, donde nunca ha ganado. Sería la primera victoria a domicilio con Juan Carlos al frente de un equipo que fuera de Chapín no está dando ni mucho menos la talla: un empate y cuatro derrotas.

A falta de 12 jornadas para acabar el curso liguero -36 puntos en juego-, el margen de error es mínimo para un Xerez CD que va a tener que protagonizar una gran remontada si quiere estar a finales de abril entre los elegidos para pelear por el ascenso de categoría. Muchas cosas deben cambiar para eso, principalmente lejos de Chapín, donde el equipo está dando la de arena con un denominador común: le remontan con escandalosa facilidad. Así lo hicieron Bollullos, Espeleño y Puente Genil, este último con una 'manita' arbitral.

La plantilla y el cuerpo técnico han hecho piña durante la semana y este jueves tenía un almuerzo de convivencia para hacer grupo. Juan Carlos agradecía a sus jugadores el apoyo mostrado durante la semana -los capitanes fueron consultados el pasado lunes por la directiva-, pero ahora hay que demostrarlo en el terreno de juego, que será el juez que dictamine.

Kevin, Joseliyo y 9 más

En cuanto al once inicial, Juan Carlos prepara varios cambios. Kevin, con ficha desde mediados de semana, será titular en la zaga azulina, mientras que Joseliyo, que no fue titular ni contra Córdoba B ni ante Ciudad de Lucena, regresará al equipo. Alberto García ha arrastrado toda la semana molestias en la espalda y no está al cien por cien, aunque el técnico aseguraba el viernes en la rueda de prensa previa al encuentro que tenía a toda la plantilla disponible.

Todo apunta a que Brian Martín repetirá como hombre más adelantado, con Álvaro Rey y Jesús Parada en el centro del campo junto a Alberto o Luna. En la banda derecha podría regresar Iván Navarro, suplente ante el Ciudad de Lucena, y en defensa Urri repetiría junto a Kevin, con Fidel y Joselito en los laterales y en la portería, por tercera semana consecutiva Satoca.

Juan Carlos no ha facilitado lista de convocados y desde el club se apunta que viajan todos los disponibles, incluido Migue García, que podría entrar en su primera convocatoria la próxima semana en el encuentro contra el Gerena en Chapín.