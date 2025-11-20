Borja Martí, la 'herencia' xerecista del Yeclano

Yeclano y Xerez CD se verán las caras este domingo (17:00) en La Constitución en una cita importante para las dos escuadras, que buscan resarcirse de las derrotas que encajaron en la última jornada contra Almería B los anfitriones y ante el Lorca en Chapín los visitantes. En el verde habrá mucho en juego y en la grada, un protagonista especial muy pendiente de lo que suceda a uno y otro lado, aunque la familia es la familia.

En las filas del cuadro azulgrana milita un portero jerezano con una curiosa historia detrás. Borja Martí es hijo de Ramón Martí, guardameta que defendió el portal del Yeclano y justo después el de Xerez CD durante seis temporadas, desde la 98/99 hasta la campaña 03/04. Se despidió con un ascenso histórico a Segunda A en la 99/00 y una jornada inolvidable en el entonces Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid (0-0) en una cita en la que el salto a Primera División estaba en juego.

Ramón llegó a Jerez con su mujer Natalia y aquí nacieron sus dos hijos, Sergi y Borja, que han seguido sus pasos, algo que también era normal si se tiene en cuenta que su abuelo materno, Rojo, también fue jugador.

Borja Martí, en uno de sus encuentros con el Yeclano. / Yeclano Deportivo

Borja nació en Jerez el 23 de marzo de 2004, poco antes de que sus padres pusieran rumbo a Sabadell, y recaló en el Yeclano como juvenil. Con 18 años ya dio el salto al primer equipo y disputó dos partidos en Segunda RFEF (22/23), en la 23/24, estuvo convocado en 39 encuentros y jugó cuatro en una campaña en la que el club ascendió a Primera RFEF. El pasado curso volvió a ser el segundo portero de la escuadra de La Constitución y se estrenó en la categoría con un partido ante el Betis Deportivo.

Este ejercicio, Iván Martínez confía en él y está alternando a los dos porteros que tiene a sus órdenes. Fue suplente en las primeras cinco jornadas de liga y titular desde la sexta hasta la décima. En Almería salió de inicio Acín y el Yeclano perdió 1-0 con un gol en el que cancerbero no estuvo afortunado. Con él, su equipo no ha perdido y ha encajado un gol, ante el UCAM (1-1), las otras cuatro porterías las dejó a cero frente a Salerm Puente Genil (1-0), Estepona (0-2), Linares (0-1) y Recreativo de Huelva (1-0) ¿Será titular el domingo ante el equipo en el que su padre vivió momentos de gloria?