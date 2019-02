"Lo digo claro, en los catorce partidos que faltan nos vamos a dejar la vida en el campo"

Nene Montero cumplirá el domingo una vuelta completa al frente del Xerez CD ante Los Barrios y no está satisfecho con sus registros, ya que considera que "deberíamos llevar al menos cinco puntitos más, el equipo acusó los nueve encuentros que estuve en la grada". Apuesta por ganar a los de Carlos Ríos tras sumar un punto en las dos salidas consecutivas y garantiza que "nos vamos a dejar la vida en el campo en los catorce partidos que faltan".

-El domingo cumplirá una vuelta al frente del Xerez CD, ¿satisfecho?

-Creo que podríamos haber sumado algunos puntos más, nos pasaron factura los nueve partidos que tuve que estar en la grada, eso se nota. No puedes estar cerca de ellos, no pueden notar tus palabras de aliento o crítica... Es más, en el tiempo que he estado en el banquillo sólo hemos perdido dos partido. Hay un encuentro que tengo muy presente, el del Écija en La Juventud. Nos hicieron un gol después de un saque de banda que no se hubiese producido si estoy en el banquillo y no por hacerlo mejor o peor tácticamente. Esa jugada nos quitó dos puntos. Estoy contento con el trabajo que hemos desarrollado pero no con los puntos, nos faltan cinco puntitos.

-Tras el empate ante el Cádiz B, toca ganar a la Unión en La Granja...

No hay otra alternativa que buscar los tres puntos ante Los Barrios, que es un equipo difícil, que ha cambiado mucho desde que se enfrentó a nosotros. Tenemos que trabajar bien y gestionar mejor aún todos los detalles del partido. Debemos conocer bien sus puntos débiles para poder atacar por ahí y esperar que ellos no puedan contener nuestras mejores armas.

-¿Qué destaca del equipo que ahora entrena Carlos Ríos?

-Atrás cuenta con gente fuerte, veterana, que está trabajando defensivamente muy bien y también tiene capacidad ofensiva, llegan y meten goles. Javi Forján es el pichichi de la categoría, en banda también cuentan con jugadores rápidos. Ahora mismo, es uno de los equipos más importantes de la categoría.

-¿Qué es lo que más le preocupa de cara a este partido?

-Siempre pido lo mismo, tener suerte con las lesiones porque para ganar un partido hay que buscarla con el trabajo, y no la estoy teniendo. Desde que llegué se me han ido lesionando jugadores importantes y eso se nota. Tenía a Naranjo y Parra, que estaban perfectos, y los dos han caído. Tenía a Ezequiel en el lateral izquierdo que había cogido la onda y cayó con la rodilla... A eso le llamo no tener suerte. Luego, también espero acierto de cara al gol, que nos está faltando, y recuperar a Salas, que aún sabemos si podrá hacerlo o no.

-¿Qué le falta al equipo para terminar de remontar?

-Un ciclo de al menos tres victorias, que es lo que no he podido conseguir todavía con este equipo. Si sumamos tres, seguro que la cuarta llega. Sumar nueve puntos seguidos te sube la autoestima, te la pone por las nubes, te da un plus más de motivación. Estoy loco porque eso suceda, hay mucha diferencia entre ganar tres encuentros consecutivos a ganar dos y empatar uno. A eso aspiro, es mi objetivo. Si eso lo consigo, luego me iré marcando otros. Lo digo así de claro, en los catorce partidos que faltan nos vamos a partir el alma, nos vamos a dejar la vida para ganarlos todos, aunque luego se logre o no pero hay que intentarlo.

-¿Le preocupa que los jugadores puedan acusar no lograr buenos resultados a pesar de la mejoría?

-Me preocupa pero para eso estoy yo, para explicarles que esto va por rachas. Hay veces en las que las cosas se hacen bien y no entra la pelota, pocas veces en el fútbol dos y dos son cuatro. En las últimas jornadas, se me han paseado tres balones por la raya de palo a palo, han entrado a rematar y nos han faltado décimas de segundos para empujarlos. Nos falta un poco de confianza, estamos trabajando para mejorar la finalización, por ejemplo. Los goles valen dinero en cualquier categoría, aquí tenemos a goleadores, a ver si les recuperamos para estos catorce partidos.