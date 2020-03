La responsable cuarentena de Fran Sabaté, centrocampista del Xerez CD

Fran Sabaté, centrocampista del Xerez CD, está viviendo la cara más amarga del estado de alerta sanitario decretado por el Gobierno por la expansión del Covid-19. El sevillano respiró tranquilo con el parón inicial del fútbol durante quince días porque estaba lesionado. Unos problemas en los isquiotibiales le estaban impidiendo rendir al cien por cien pero "somos pocos y hay que ayudar al máximo".

No imaginó que la situación se prolongaría tanto en el tiempo y que se convertiría casi en una pesadilla. Comparte piso con Juanma Cámara, que se marchó a Granada en cuanto comenzó la cuarenta para estar junto a sus padres, y luego le tocó el turno a Jose Ortega, preparador físico azulino, que quería estar cerca de los suyos.

Sabaté es el único que resiste y lo está haciendo a un alto precio. El Xerez CD comunicó a los futbolistas de fuera que lo más recomendable era regresar a casa porque sin competición los ingresos no le llegaban para pagar los pisos.

Sin recursos y con problemas para regresar a su domicilio porque en su familia hay personas de riesgo, se ha visto obligado a pagar el alquiler del piso "con mi dinero, con la ayuda de mis padres y lo que me ha aportado el club. La verdad que no es fácil porque llevamos cinco meses sin cobrar, menos mal que AFE hace algo más de un mes nos dio la ayuda de los tres meses que tiene estipulados. Ojalá todo esto acabe cuanto antes porque todo es muy difícil".

El centrocampista entiende que "el club no tiene recursos y hace lo que puede. Me gustaría estar en mi casa con mi familia pero por responsabilidad no lo hago. Los días se me hacen muy largos, tengo tiempo para todo".

Sabaté quiere ser optimista de cara al futuro y resalta que "ya no nos pueden pasar más cosas negativas, todo se torció desde el principio. Teníamos previsto entrenar por la tarde y luego tuvimos que hacerlo por la mañana, luego no salimos a competir, nos quitaron tres puntos, hemos tenido lesionados... Es complicado lograr el objetivo pero lo vamos a conseguir porque hay un buen grupo y todos estamos comprometidos".

El medio está "loco por volver a jugar. Cuando te falta la competición, te falta todo. Y lo grave es que aún nos queda porque cuando esta pesadilla pase tendremos que hacer una minipretemporada, no podemos volver a jugar así sin más. No hay fecha y el lío también va a ser importante, a ver qué decide la Federación. Si quiere acabar la Liga, está claro que tendremos que jugar en verano".