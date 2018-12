"El día que te dejes el mono de faena y quieras salir de esmoquin no tienes nada que hacer"

-Llega el Coria (jueves, 19:30 horas en La Granja) en partido adelantado de la jornada 22, una buena oportunidad para seguir creciendo...

-Una buena oportunidad para ver si seguimos la rachita esta que hemos pillado pero hay que seguir currando, hay que seguir trabajando porque el partido de mañana es difícil.

-El Coria no va a ser un rival fácil porque está muy necesitado de puntos...

-Además, llevan tres empates consecutivos. Les he visto algunos partidos y tiene buen equipo, muy disciplinado, que tiene llegada. Y además a veces es imprevisible, lo mismo que perdió en su campo con el Guadalcacín a la siguiente semana le metió un 0-4 al Algeciras en el Nuevo Mirador. Los partidos que le he visto con los de arriba ha jugado muy bien, el Ceuta le gana por la mínima de penalti... Es un equipo como todos los que hay en la categoría, difícil. Siempre he dicho que el escalón en esta categoría no es como en los otros grupos, que tienes cuatro o cinco equipos que se escapan y llega el escalón; aquí no, aquí el escalón te aparece a lo mejor en el puesto 16 o 17.

-El único descolgado es el Guadalcacín...

-Todos pelean, todos tienen algo que decirte, son difíciles porque trabajan muy bien, los entrenadores están preparados... Por eso siempre ascienden del Grupo X.

-Por tanto, ninguna confianza ante el Coria...

-Todos los partidos son dificilísimos, el día que te dejes el mono de faena colgado en el vestuario y quieras salir de esmoquin, no tienes nada que hacer en esta categoría. Pero nadie, ningún equipo. Te tiran abajo, el mono de faena tiene que estar preparado para salir con él, y si luego le pones calidad y un poquito de talento, pero sobre todo actitud y trabajo. Es una categoría que te exige mucho: yo tengo muchos años de Segunda B pero creo que esta categoría exige tanto o más que la Segunda B.

-El mensaje es que los tres puntos hay que ganarlos en el campo, nada de relajarse...

-Ni por parte de los jugadores ni de la afición ni de nadie: los partidos hay que jugarlos, todos los partidos son muy difíciles. El sumar los puntos antes de jugarlos, no; eso es como el que quiere meter el segundo gol antes de haber marcado el primero. Yo no tengo 31 puntos, yo tengo 28 y lo tengo muy claro. Nadie regala nada, todo hay que ganárselo en el campo, y hoy en día es tan difícil ganar...

-Se trata de progresar en la idea: con el Ciudad de Lucena el Deportivo fue fiable atrás y supo golpear arriba...

-Es lo que trabajamos: defensivamente el equipo tiene muy claros los conceptos, trabaja y pelea cualquier metro del campo, en cualquier metro del campo donde esté la pelota ahí hay una batalla individual que intentamos ganarla siempre. Entonces, lo que nos faltaba también era llegar, porque en un partido por muy mal desarrollo que tenga, las tres oportunidades en cada tiempo las tienes y hay que aprovecharlas. Tuvimos la suerte de haberlas aprovechado, ellos también tuvieron dos muy claras al principio, nosotros tuvimos dos maderas...

-Al final la lesión de Pedro Carrión es menos grave de lo que se temía...

-Tiene el tobillo muy hinchado pero estamos tranquilos porque no es una lesión de ligamentos, en el momento que baje la inflamación ya empezará a funcionar bien la articulación. Tengo fe de que pueda estar para el siguiente partido por lo que he hablado con él y por lo que me dice.