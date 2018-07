"Con este equipo seguro que podemos estar arriba"

En el Xerez CD siguen presentando a las caras nuevas que defenderán la elástica azulina la próxima temporada. El último ha sido el veterano central Dani Jurado, que llega procedente del Atlético Sanluqueño. Tras nueve temporadas en el club de verdiblanco, Jurado busca un nuevo reto para poner fin a su carrera deportiva en un club histórico como es el Xerez CD. Esta última temporada jugó un total de 22 partidos, siendo titular en todos ellos, consiguiendo un gol y viendo únicamente dos tarjetas amarillas.

Vicente Vargas se mostró muy contento con la llegada de "un hombre de la experiencia de Jurado. Creo que nos puede aportar muchísimas cosas, conoce muy bien la categoría y tiene mucha experiencia". El director deportivo azulino quiso destacar también la ilusión con la que llega a pesar de ser ya todo un veterano. "Nos complace mucho que haya querido venir aquí".

Jurado, que dio por terminada su etapa en Sanlúcar tras certificar su último ascenso a Segunda División B, recibió una llamada de Vargas que le convenció para venir al club azulino. "No me lo pensé mucho cuando me salió la oportunidad de venir a un club histórico como el Xerez CD. Creo que aún me quedan un par de años de buen fútbol y estoy muy contento por ello". El veterano central de 36 años afirma conocer bien una categoría que este año será "bastante más competida. Hay dos equipos más, cuatro jornadas más y con los descensos que se han producido de Segunda División B seguro que habrá más equipos peleando por los puestos de liguilla". Además, es optimista y espera estar entre los mejores. "Vengo con aspiraciones de estar en la zona de arriba. Con el equipo que se está formando seguro que podemos estar ahí".

Jurado no se sentirá extraño en el vestuario, pues conoce bastante bien a algunos de los jugadores de la plantilla con los que ha podido compartir equipo. "He coincidido con algunos de los que van a ser mis compañeros y hay un equipo de calidad. En Tercera para estar entre los cuatro primeros hay que pelear mucho y cometer pocos errores. Esperemos que este sea el año en el que el Xerez CD vuelve a la categoría que se merece". Con este fichaje la zaga azulina queda prácticamente apuntalada a la espera de cerrar alguna incorporación sub 23.