Los errores defensivos lastran al Xerez CD

El Xerez CD encajó el domingo en la Ciudad Deportiva ante el Sevilla C su quinta derrota -cuatro sobre el terreno de juego porque en Arcos no compareció- de la temporada y continúa pagando caros sus errores defensivos. La escuadra azulina perdió por 2-1, sigue sin dejar su portería a cero y ha encajado 17 tantos, una sangría que debe frenar para remontar el vuelo. Ocupa la 18ª plaza con tres puntos. Ha ganado dos partidos y no ha empatado aún.

Los de Juan Carlos Gómez ni están teniendo suerte en la faceta defensiva ni con los arbitrajes, que tampoco le están favoreciendo nada, como el del domingo. Vázquez Hidalgo dejó de señalar un claro penalti sobre Brian en el tramo final del choque.

El Deportivo, en los seis encuentros que ha disputado, ha terminado con diez jugadores en tres ocasiones y en dos de ellas el castigo fue doble.

Juanma Aguilar fue el primer xerecista expulsado. Se tuvo que marchar a la caseta con dos amarillas en apenas cuatro minutos ante la Lebrijana en La Granja (86’ y 92’). Luego, le tocó el turno a Álex Revuelta. El central es el que peor parado ha salido con las decisiones arbitrales. Las dos veces ha visto la roja por doble amonestación y en las dos la acción terminó en penalti, antes el Betis Deportivo en La Granja (anotó Mizzian) y el equipo se quedó con diez en el minuto 69 y el domingo en Sevilla, marcó Bernal en el descuento de la primera parte.

Juan Carlos Gómez, técnico azulino, sabe que su equipo debe mejorar en ese aspecto y le queda trabajo por delante. Si sigue encajando goles, tendrá complicado salir a flote. De hecho, asegura que "jugamos bien y las sensaciones son buenas pero necesitamos madurar".

En el plano realizador, el Xerez CD tampoco está excesivamente acertado. Sus cinco goles le han dado para sumar tres puntos, que serían seis sin el castigo de Competición, y es de los equipos que menos tantos anota. Gerena y Conil han marcado sólo tres pero suman cinco puntos.