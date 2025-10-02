Así luce el Estadio Pedro Garrido tras la resiembra

Prácticamente un mes se ha espaciado en el tiempo la resiembra que se ha llevado a cabo en el Estadio Pedro Garrido de la avenida Blas Infante, 'casa' del Jerez Industrial y terreno de juego que el Xerez CD ha utilizado durante la pretemporada para sus entrenamientos. De hecho, el club azulino ha sido el que ha sufragado el coste de la resiembra, que ha ascendido a casi 6.000 euros.

Los xerecistas pisarán el remozado césped del antiguo campo de La Juventud este sábado en la última sesión de los de Diego Galiano antes de partir para Málaga con destino Melilla, donde los azulinos juegan el domingo a partir de las doce del mediodía en el Álvarez Claro.

Otra vista del Pedro Garrido. / J.T.

Los trabajos de resiembra comenzaron el pasado 8 de septiembre, se han prolongado durante cuatro semanas y el césped llega listo para este mes de octubre. De hecho, el Jerez Industrial recibirá, también el domingo y a las 12:00 horas, a la UD Algaida en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Primera Andaluza, un encuentro en el que los industrialistas tratarán de sumar la primera victoria en casa y la segunda de la temporada. Los blanquiazules empataron sin goles en el Pedro Garrido en la primera jornada contra el Ciudad de Cádiz e igualmente contra la Roteña, partido disputado en Chapín.