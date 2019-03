El fútbol, la mejor terapia para un Xerez CD en crisis frente al Utrera

El técnico sevillano no se fía del Xerez CD pese a la situación en la que se encuentra y asegura que " nos espera un partido complicado , ante un rival que ha cambiado de entrenador y todos los jugadores estarán motivados, como suele pasar en estos casos, es un arma de doble filo. Las cosas no le están saliendo bien al equipo por distintos motivos pero tiene una buena plantilla, de las más importantes de la categoría".

El primer once del madrileño , que ha convocado a todos los jugadores disponibles, es una incógnita , aunque tampoco tiene demasiado para escoger en algunos puestos. En la portería se estrenará Lutzardo y en ataque Amin puede ser el referente. Sergio Narváez no tendrá problemas para ser titular y su hermano David también podría salir de inicio.

Tras la salida de Nene, que acumulaba cinco partidos sin perder, aunque sólo le había ganado a Los Barrios en La Granja (1-0), llegó Antonio Calle , que no podrá sentarse en el banquillo porque el club no ha llegado a un acuerdo para cerrar el finiquito del malagueño. Encara su estreno con siete bajas , la de los cuatro jugadores despedidos más Naranjo y Carlos Sanjuán , lesionados y Asier Alonso , sancionado. Andrés Salas también tenía un partido de castigo pero está entre los futbolistas que se han tenido que marchar.

El Xerez CD cierra su semana más negra de la temporada este domingo en La Granja (17:00) ante el líder Utrera . Los azulinos sólo fueron capaces de sumar tres empates en los tres encuentros seguidos que disputaron en apena diez días (Écija, Gerena y Sevilla C), han dicho adiós a la lucha por el 'play-off' y el club ha despedido a Nene Montero y a cuatro jugadores importantes (Fran, Pedro Carrión, Andrés Salas y Alberto) , que en principio eran seis (Sergio Narváez y Carlos Sanjuán también estaban incluidos en el lote) de la plantilla por no entrenar como medida de protesta por los impagos. Un caos con mayúsculas .

Bloc de Notas

Sin técnico en el banquillo en los dos partidos

El Xerez CD, al igual que le sucedió en la primera vuelta en el San Juan Bosco, se medirá al Utrera sin entrenador en el banquillo. Allí, no pudo estar Nene Montero porque el club no había resuelto el finiquito de Julio Pineda, segundo de Juan Pedro. Ahora, es Calle quién no se puede sentar por no haber llegado a un acuerdo con Montero.

Los antecedentes, favorables a los azulinos

Xerez CD y Utrera se han visto las caras a lo largo de su historia en catorce ocasiones, trece en Tercera y una en Segunda B (95/96) y las estadísticas son favorables a los azulinos, que han ganado en diez oportunidades, han empatado en dos y perdido sólo en una, concretamente en la campaña 59/60. El cuadro sevillano en la década de los 60 se midió al Deportivo como Kimber.