Galiano: "Se llevaron demasiado premio, jode perder en tu campo y en el descuento"

El Xerez CD no ofreció su mejor versión ante el Estepona y cayó 0-1 con un gol de Javi Castedo en el minuto 93 que dejó a la grada y a los jugadores helados. Los azulinos no supieron aprovechar la delicada situación en la que llegaba su rival, que no había ganado. Diego Galiano, entrenador azulino, consideró excesivo el castigo recibido por su equipo, destacó la segunda mitad de sus jugadores y apela a cuidar los detalles que en el fútbol son los que marcan los encuentros.

Bajo su punto de vista, el partido fue "muy igualado. Quizás ellos en la primera estuvieron mejor que nosotros, pero en la segunda fuimos superiores, estuvimos mucho tiempo en campo contrario, generamo situaciones de peligro y, prácticamente, en la última jugada se nos ha escapado un remate que llega ahí de forma rara, con la espalda o no sé con qué. En el fútbol hay que cuidar los detalles, en la última jugada no lo hemos hecho y se nos ha escapado el encuentro. De todos modos, al equipo no le puedo reprochar nada, lo ha dado todo, intentó hasta el final llevarse el partido. En la segunda parte hicimos méritos para ganar, pero bueno, se nos ha escapado en el descuento".

Galiano admite que su equipo fue de menos a más, pero no cree que influyera al final que el Estepona casi diera por bueno el empate. "No creo que sea así, aunque es verdad que hicieron cambios defensivos para irse sumando. Se nos ha escapado el partido por una situación extraña, sin peligro, como quien dice. Insisto, esto es fútbol, en el que hay aciertos y es errores, no estuvimos acertados y se nos fue. Ellos estaban ya intentando perder tiempo, nosotros fuimos a por el partido y en esa acción sin peligro se encontraro con el gol y se han llevado los puntos".

El Deportivo llevaba dos jornadas sumando, pero ha roto la media. El preparador azulino lo lamenta y considera que es una pena "por la dinámica, pero más que nada por la segunda parte que ha hecho el equipo, en la que estuvo muy bien, generó situaciones, estuvo mucho tiempo en campo contrario y no dejó de insistir. Pero, bueno, al final esto consiste en meter un gol más que el contrario y lo han hecho ellos antes que nosotros. Es cierto también que ellos en la primera parte estuvieron mejor que nosotros".

Tras el descanso, el Deportivo salió más enchufado. El técnico desvela que "intenté tranquilizar a los jugadores, ajustamos un par de cosas y les comenté que fueran valientes, que jugaran rápido. En la primera mitad tuvimos muchas pérdidas tontas, quizás por exceso de nervios o no sé por qué. En la segunda eso cambió, el equipo fue protagonista con balón, generó, presionó bien y estuvo mucho tiempo en campo contrario, pero bueno, no nos sirvió para meter gol, que a fin de cuentas es lo que vale. Hay que seguir, esto acaba de empezar, aunque es cierto que jode perder en tu campo y más en el descuento. Los dos partidos que hemos perdido se nos han ido ido en el descuento e intentaremos mejorar eso para que no vuelva a pasar".

El tanto en la recta final no cree que sea falta de concentración y lo achaca a los "detalles, hay cuidarlos. En el fútbol tú puedes hacer muchas cosas bien, pero si no cuidas los detalles, no la metes cuando lo tienes, al final te pueden pasar este tipo de cosas. Y nos ha tocado a nosotros la cruz".

Sobre el rival dijo en la previa que tenía una buena plantilla y "lo ha demostrado. Tiene jugadores de categoría superior, con empaque, y el inicio de liga que llevaban no era real, pero creo que se han llevado demasiado premio bajo mi punto de vista. El fútbol... A veces haremos un partido malo y no llevaremos puntos y otros en los que lo hagamos bien y pase lo contrario. Creo que el equipo tiene que quedarse con lo positivo, con lo que hemos hecho en la segunda parte y, a partir de ahí, seguir creciendo".