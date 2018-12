"Nos hace falta ganar, hay que sumar ya tres puntos sí o sí"

-Sí, es que estamos ahí metidos y la verdad es que un punto sirve de poco. El esfuerzo es grande y el trabajo es muy fuerte pero sirve de poco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sumar un partido no, sumar dos seguidos de tres en tres, seis puntos, y entonces este equipo va a jugar mucho más tranquilo porque los jugadores ya saben que los argumentos defensivos, los conceptos defensivos, están muy claros: no tenemos que meternos debajo de los palos para defender, el equipo está defendiendo muy bien y a 25 metros de la portería. ¿Qué es lo que nos hace falta? Que venga la recompensa del gol y nos encontremos con tres puntitos porque es que haces buen trabajo, se parte todo el mundo la cara, esfuerzo al máximo, generosidad en el esfuerzo y te miras en la clasificación y estoy a 3 puntos o cuatro de abajo... Por un lado quiere decir que la competición es muy fuerte pero por otro lado es que hay que sumar tres puntos ya sí o sí y tiene que ser esta semana con este equipo que viene, como si hubiese sido otro; el que sea, hay que sumar.

-Un equipo rápido, que tiene una transición muy rápida. Un equipo al que tampoco le podemos discutir la posesión de balón, mantiene mucho la posesión de balón y además lo hace muy bien, triangula muy bien pero bueno, vengo diciendo que no me preocupa la posesión, me preocupa la profundidad del equipo. Es un rival que amarra bien atrás, con un entrenador al que no tengo el gusto de conocer pero por lo que me han dicho lleva años con ellos y lo hace bien con el equipo. Respetando todos los informes que tengo y todo lo que me han dicho de ellos, pienso que es un equipo al que nosotros tenemos la obligación de ganar, de batirlo. Tenemos que ser muy competitivos, buscarle los errores como todas las semanas digo: todos tenemos errores y puntos débiles y son los que hay que tratar de hallar. Creo que va a ser un partido muy disputado, muy fuerte y muy físico también pero tenemos que sacarlo adelante.

-Que no estoy descontento, solo en uno de los cuatro partidos, pero decepciona el esfuerzo tan grande que hemos hecho, el trabajo, cómo hemos trabajado durante cuatro semanas aun siendo los rivales que fuesen, que eran rivales fuertes. Pero fuertes son todos y cuatro puntos te dejan un sabor de boca no muy agradable en el sentido de que nosotros tenemos que sumar de tres en tres y ya nos hace falta. Por otro lado estoy contento porque lo mismo que digo que no hemos ganado también digo que no son capaces de ganarnos y, como yo digo, ni de hacernos cosquillas, pero eso no es todo.

Más competencia, mayor rendimiento

Nene Montero tiene claro que con la llegada de los últimos refuerzos la plantilla gana en competitividad: "Lo importante para mí siempre es lo mismo: que haya competencia porque si yo quiero un equipo competitivo, si no hay competitividad entre ellos mismos... Un jugador que no tiene la sombra de otro rinde un 30% menos; a lo mejor está todo el año sin nadie detrás y dices que no ha estado mal. Bueno, pues te digo que ha rendido un 30% menos. Ahora bien, cuando tienes otro atrás, ese 30% aparece y ya te rinde al 100%. Esa es la competencia que yo siempre he querido y pongo el ejemplo de mi etapa en el Xerez con Fali Montes, Walter Otta, Cabello, Julio Pineda y Maikel: cinco delanteros y me las arreglé, 42 partidos y jugamos liguilla y jugaron todos y el que menos goles metió me parece que fueron 8 o 9. Había una competencia enorme, lo solventé como pude y ahora quiero igual. Me decía el director deportivo 'te vas a juntar con cuatro delanteros centro' y yo le decía 'tráemelos'. Yo me junto con cuatro que para mí no es problema, he llegado a tener hasta cinco".

Y además del extremo, Nene no cierra la puerta a la llegada de más refuerzos: "Si luego en enero aparece otra cosa, a mí siempre me falta algo. Yo no estoy contento, nunca ese es mi problema".