La ilusión de dos recién ascendidos a Segunda B

El Xerez CD acelera y pone fin a las presentaciones de las que, de momento, son sus caras nuevas para la próxima temporada. Ayer fue el turno de Ezequiel y Fran. Lateral y guardameta llegan desbordantes de ilusión después de haber firmado una gran temporada en el Sanluqueño culminándola con el ascenso a Segunda División B.

El lateral zurdo, que se presentó por la mañana, explicó cómo se había gestado su fichaje por el club azulino. "Vargas se puso en contacto conmigo, hablamos y en poco tiempo llegamos a un acuerdo porque fueron condiciones que me gustaron, me presentó el nuevo proyecto que tenía el Xerez y la verdad es que era bastante ambicioso y por eso estoy aquí, para ayudar en lo que se pueda". A pesar de firmar una buena temporada en El Palmar, al lateral no le sorprendió mucho que en el club no contaran con él para la próxima: "No es que me sorprendiera porque la temporada fue bastante difícil tanto par el cuerpo técnico como para el equipo y había que cambiar cosas, y una de esas fui yo".

Este año repetirá en Tercera División, una categoría en la que ha jugado siete temporadas y que conoce a la perfección: "La Tercera va a estar muy complicada, bajan filiales de Segunda B. He escuchado que todos los equipos se están reforzando para meterse arriba y solo hay cuatro puestos, así que pienso que va a ser un año bastante difícil en el que hay que ir paso a paso, que el equipo esté bien concentrado, que trabajemos todos como equipo y eso nos llevará a estar en el puesto que nos merecemos".

Ezequiel no se sentirá solo mañana cuando comience los entrenamientos con su nuevo equipo, pues han sido tres los futbolistas que Vicente Vargas ha firmado procedentes del club verdiblanco, lo que facilitará la adaptación de todos ellos. "Además de Fran y Dani (Jurado), también conozco a más gente de la plantilla. En el mundo del fútbol si te mueves por aquí por la provincia todo el mundo se conoce y eso es de agradecer. Eso siempre es un punto a favor para adaptarte cuanto antes al equipo y al trabajo".

Ezequiel, además, se mostró optimista con respecto a lo que puede ser esta temporada y destacó el formar un equipo como la gran clave para conseguir el objetivo. "Pienso que hay buena plantilla pero en Tercera sobre todo hay que competir. Si estamos todo el equipo a una, corremos y luchamos da igual los nombres, da igual que se refuercen los equipos, da igual todo: lo que prima es el equipo, el trabajo colectivo y a raíz de ahí vienen los resultados", comentó un Ezequiel que no se quiso mojar en la a la hora de dar un pronóstico de lo que puede ser la temporada. "Yo prefiero confiar en el trabajo, en que el equipo esté metido y así poco a poco seguro que estamos en la posición que merecemos".

Para terminar su presentación, Ezequiel quiso mandar un mensaje de optimismo a la que ya es su nueva afición: "Pienso que puede ser un año muy bonito, en el que la gente disfrute y vaya al campo con la sensación de ir a ver a un buen equipo. De mí el trabajo nunca va a faltar ni la predisposición para ello. Ojalá todo salga bien en el tema de lesiones, que no tengamos muchas bajas porque eso es crucial para afrontar el final de Liga".

Por la tarde le tocó el turno al guardameta Fran, portero que llega muy ilusionado y reconociendo que "cuando te llama el Xerez CD es difícil decir que no. Un club con esta historia y el proyecto que Vicente me propuso me lo pusieron muy fácil a la hora de elegir". La última incorporación del club ha querido destacar la gran plantilla que se está construyendo que, afirma, "es para estar lo más arriba posible. Viendo las incorporaciones y los refuerzos intentaremos dar lo máximo para que la afición y el club estemos satisfechos".

Tras una temporada en la que el portero no ha contado con todos los minutos que le gustaría, Fran llega al Deportivo para "empezar una nueva etapa, con más ganas que nunca y a dejar al Xerez lo más arriba posible". Tras la lesión que sufrió el año pasado dice encontrarse físicamente bien, aunque reconoce que la pretemporada será dura.

Fran afronta su sexta temporada consecutiva en Tercera División, una categoría que conoce ya a la perfección y que, dice, "será difícil. He vivido competiciones en Tercera con 22 equipos, pero es una carrera a largo plazo. Hay que ir partido a partido, día a día y no venirse abajo ante las adversidades. Es importante que el club tenga la estabilidad que se merece para poder competir y sumar domingo tras domingo. La categoría siempre es dura".

El miércoles, cuando llegue al primer entrenamiento de la pretemporada, Fran no será un desconocido en el vestuario, pues ya conoce a muchos de los que serán sus nuevos compañeros: "Me he enfrentado con casi todos y algunos han sido mis compañeros. Después de tantos años nos vamos conociendo todos y eso siempre suma a la hora de llegar y es un punto a favor".

Como portero, Fran se define como un jugador "completo. Tengo aspectos a mejorar, pero considero que juego bien con los pies, soy ágil y, sobre todo, trabajador, que es lo más importante". A partir de mañana, Fran se encontrará con una nueva afición sin la que "todo lo que nos propongamos no sería posible. El empuje de ellos se trasladará al campo y nuestros logros serán los suyos".

Con Ezequiel y Fran son tres los futbolistas del Atlético Sanluqueño que recalan en las filas del Xerez CD, unos fichajes que se han cerrado con la ayuda de los tres exverdiblancos: "Entre los tres nos hemos empujado a tomar la decisión correcta, que era firmar por el Xerez".

Con estos dos fichajes, el club azulino deja la plantilla casi completa a falta de algo más de un mes para que empiece la competición a falta de tres sub 23.