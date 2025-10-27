Ismael, el faro del Xerez CD que va a más cada jornada

Ismael Gutiérrez ha llegado esta temporada al Xerez CD procedente del Linares Deportivo, precisamente el rival que los azulinos visitan este próximo domingo (12:00 horas) en Linarejos. El futbolista de Los Palacios y Villafranca se ha ganado muy pronto el cariño y el respeto de la afición xerecista. Sin duda, está siendo uno de los mejores refuerzos del Deportivo y su juego está rayando a gran altura. Contra la Deportiva Minera cuajó un extraordinario partido y va a más con el paso de las jornadas.

El centrocampista sevillano pasó por rueda de prensa tras el choque contra los murcianos para valorar el encuentro de un Deportivo que sumaba su tercera victoria consecutiva, colocándose séptimo con los mismos puntos que el quinto, a uno del segundo y a tres del líder Extremadura. El medio comentaba que la victoria era "importante" y añadía que "tenemos que disfrutar de este buen momento que atravesamos. Veo al equipo muy bien, demostrando que tenemos mucha personalidad".

Con respecto al partido frente a los de Checa, señalaba que "hemos sido dominadores y creo que ha sido un partido muy completo por nuestra parte. Quizá nos ha faltado hacer algún gol más porque hemos tenido muchas ocasiones claras, yo creo que eso llegará poco a poco. Jaime ha sido el que ha dado un palo y un larguero, es un poco de suerte y ahora mismo no la tenemos en ese sentido".

Ismael está jugando esta temporada en la posición de ocho, un poco más adelantado y teniendo las espaldas cubiertas por Adri Rodríguez, que todo apunta a que será baja en Linares por un pinchazo en el cuádriceps de la pierna derecha. Al sevillano no le importaría retrasar algo su posición. Confiesa que "con Adri ahí sí que me siento un poco más cómodo, soy más ofensivo, pero estoy cómodo de las dos formas y es el míster quien decide. Con Adri estoy un poco más arropado ahí en el centro del campo y puede ser que me de esa libertad. Siempre he jugado también en esa posición, es verdad que ahora he estado jugando un poco más adelantado, pero ahora el míster decidirá".

El centrocampista confiesa encontrarse "bien y contento, cómodo y disfrutando, sinceramente. Cuando tienes confianza estás más suelto y ahora mismo es verdad que estoy muy cómodo y me siento bien". Y con respecto al equipo señala que "con victorias se trabaja más alegre y mejor. Yo al equipo lo veía bien siempre, es verdad que al principio tienes que pasar por esa adaptación que a lo mejor hemos pagado durante el primer mes. Creo que el equipo está yendo más".

El triunfo ante la Minera, tercero consecutivo, mete al Xerez CD en la pelea directa por el play-off. Hay siete equipos en tres puntos y seis en uno: "La liga está es muy igualada y ves que ganas tres partidos y te metes arriba, después hay dos partidos que no ganas y te descuelgas un poco. Lo importante es ir partido a partido, disfrutar el momento y seguir".

El medio organizador alucinó con la entrada en Chapín, algo más de 10.000 personas: "Esto es una locura, tú saltas al campo y ves 10.000 personas y... es un apoyo increíble el que nos da la afición". ¿Temblor de piernas? "Yo creo que a los jóvenes, sobre todo, al final las primeras veces que vives eso puede ser que te tiemblen, pero todo el mundo se adapta bien y cuando está el balón en juego no escuchas casi nada, estás concentrado".

Para terminar, habló del próximo partido ante su exequipo: "Estuve el año pasado allí y tengo buenos recuerdos, es un equipo jodido, un campo difícil. Empezaron bien, ahora llevan unas dos o tres semanas que no ganan, pero esto es así. Al final nosotros iremos a hacer nuestro partido y a traernos los tres puntos".