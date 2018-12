"Estoy completamente seguro de que los jugadores no me van a decepcionar"

–¿Qué espera de su equipo en el partido contra el Algeciras?

–Espero que haga lo que ha hecho con equipos fuertes aun cuando yo no estaba: con el Ceuta, conmigo con el FC, con los equipos fuertes siempre ha sido un equipo muy competitivo, un equipo fuerte y muy seguro de sí mismo, eso es lo que espero de mi equipo. Que nos sirva la lección de la semana pasada de cara a todos estos encuentros y sé seguro que no me van a decepcionar, estoy completamente seguro porque son buenos profesionales. De lo pasado, solamente sacar lo negativo, analizarlo y evidentemente hacer cosas que nos faltaron en el último partido.

–Propósito de enmienda en el equipo, para lo que es imprescindible mantener la concentración y no repetir errores...

–Es lo principal y lo hablamos siempre, un equipo bien concentrado, que no le da la espalda ni a un fuera de banda siquiera, que no le da la espalda nunca al contrario, que está siempre metido en el encuentro... Siempre digo que la concentración es igual a vivir el partido y el partido hay que vivirlo del minuto 1 al 95. Y eso es lo que espero de mi equipo, cuando un equipo está metido en el partido hace las cosas bien. Que nos podemos encontrar con rivales superiores, pues muy bien, pero siempre digo la misma frase, que no solo se gana con técnica y táctica, también se gana con competitividad, con actitud, con sentido de la anticipación, con las ganas que hay que poner y sobre todo con la concentración que hay que tener. El fútbol es concentración, es uno de los pilares de cualquier sistema táctico.

–¿Qué Algeciras espera?

–Juega muy bien, tiene futbolistas con mucha calidad, tiene a Pipo en el centro del campo, a Iván, los hombres de banda son muy rápidos, tanto Antoñito, que es muy hábil, como Zafra;los laterales son muy profundos, José Carlos y Juanjo, son de mucha profundidad. Es un equipo fuerte, al que le gusta mantener la posesión de balón, es difícil a lo mejor discutirle la posesión de balón pero como siempre digo, con la posesión no se gana, se gana llegando. Entonces, si tú te llevas la posesión y yo me llevo las llegadas me parece muy bien. Con la posesión no se gana siempre.

–Se trata entonces de un partido para jugar con inteligencia...

–Sí, sobre todo para tratar de aprovechar sus desajustes, porque como todos los equipos los tiene. He visto mis vídeos, mis cosas, y tienen sus desajustes y a veces hay que jugar con los errores del contrario. Con los aciertos tuyos también, lógicamente, pero hay partidos en los que con los errores del contrario llegas a conseguirlo porque estamos hablando de TerceraDivisión y el cúmulo de errores en Tercera es superior al que pueda haber en categorías superiores, por eso estamos en ella. Si somos inteligentes podemos aprovechar sus desajustes, que también los tienen.

–La buena noticia es que recupera de una tacada a cuatro futbolistas...

–Esta semana puedo respirar un poco, quizá no se gestionaron bien las tarjetas. Ahí el primero que me tengo que culpar soy yo, la gestión de tarjetas no fue buena pero ya ha pasado y gracias a Dios tenemos gente.