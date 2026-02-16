Xerez CD y Xerez DFC mantienen sus puestos en una jornada poco productiva

La jornada 23 del grupo IV de Segunda RFEF trajo pocas novedades arriba y abajo de la clasificación, si bien es cierto que la tabla cada vez se aprieta más. Por arriba, los triunfos de Águilas, UCAM y Recreativo de Huelva los situan en la zona noble, aunque la diferencia entre el líder Águilas y la Deportiva Minera, que cierra los puestos con derecho al play-off, es de apenas cuatro puntos. Eso si, el conjunto murciano tiene un partido menos, el que le deberá medir contra el tercero, el Recreativo de Huelva.

El Xerez CD, con su empate ante el Linares, perdió una nueva oportunidad de colocarse más arriba, pero, no obstante, se mantiene con 38 puntos en la cuarta posición, ya que se aprovechó del tropiezo de su próximo rival liguero, la Deportiva Minera, que cayó en el estadio de la Victoria ante el Real Jaén.

La jornada destacó además por la suspensión de un nuevo encuentro, el que tenía que enfrentar en el Francisco de la Hera a Extremadura y Melilla. El cuadro melilllense vio cómo cancelaban el sábado, debido a los fuertes vientos, su vuelo hasta la península, por lo que el encuentro fue suspendido. Curiosamente, los extremeños son ahora mismo el equipo que más partidos pendientes tiene, ya que también suspendieron el de la jornada 22 debido al mal tiempo.

Por la zona baja, el Xerez DFC acabó con su mala dinámica, pues después de tres derrotas consecutivas, logró arrancar un punto en un campo complicado, el Manuel Polinario. Los de Diego Caro se mantienen pues en la pelea, toda vez que tienen un partido menos, el que le medirá la semana que viene al Real Jaén en Chapín.

Sin embargo, la zona baja es la que, sorprendentemente más se aprieta. El Melilla no disputó su partido, aunque sí volvió a ganar el Estepona (además, en un campo, el del Antoniano, donde no es nada fácil puntuar), que se ha colocado a nueve puntos del puesto de play-out que ahora mismo ostenta el Puente Genil. Los costasoleños tienen un reto complicado, pero de momento se están mostrando como un equipo regular, algo que no pudieron lograr en la primera vuelta.

La jornada confirmó además la mejoría del Malagueño, aunque con la necesidad de puntos que tiene, cada empate es insuficiente, y la mala racha del Yeclano, que no levanta cabeza en esta segunda vuelta.