La 'marea azulina' se moviliza para viajar a Huelva

Los Recreativo de Huelva-Xerez CD o Xerez CD-Recreativo de Huelva son todo un clásico en casi todas las categorías y en todas las competiciones del fútbol español, ya que ambos clubes se han medido en infinidad de oportunidades tanto en liga como en Copa del Rey, en Copa de Andalucía e incluso en la desaparecida Copa de la Liga, torneo que se disputó un par de campañas. Este domingo, en la séptima jornada del Grupo 4 de Segunda Federación, los dos clubes volverán a encontrarse a las doce en el Nuevo Colombino para dirimir un choque entre escuadras necesitadas de dar alegrías a sus seguidores por su irregular inicio liguero.

Los dirigentes de Recre y Deportivo han llegado a un acuerdo para fijar el precio de las entradas en 10 euros y la entidad albiazul va a enviar un primer paquete de 300, ampliable a otro de otras 300 más si se venden, que se ponen este mismo miércoles a la venta. De este modo, está garantizado un desplazamiento masivo a un escenario que se encuentra a escasas dos horas de Jerez similar al de la primera jornada de liga a Puente Genil, cuando viajaron casi 500 xerecistas.

Este miércoles, vuelta al trabajo

Mientras, tras el triunfo del domingo, Diego Galiano concedió a sus jugadores dos días libres y volverán este miércoles a los entrenamientos en el Pedro Garrido para comenzar a preparar la atractiva cita ante el Decano. Y en la vuelta al trabajo, los técnicos estarán pendientes de la enfermería, que vuelve a tener bastantes 'pacientes'. El extremo Zelu, que la pasada temporada defendió la camiseta del Recreativo, es seria duda. Arrastra una lesión abductores que le está dando la lata desde hace bastantes semanas y no acaba de superarla. No viajó a Águilas ni tampoco jugó ante el filial del Almería. Tras quince días en el dique seco, es probable que fuerce para llegar, pero hasta última hora no se sabrá.

Mientras, el lateral derecho Mancheño ha mejorado bastante de sus molestias en el pubis, pero el pasado fin de semana no estaba al cien por cien y se quedó fuera de una lista en la que no estaba Ricky Castro, lateral que el pasado verano estuvo en la órbita del Recre, pero que terminó renovando por el Deportivo. El de Chipiona estaba sancionado y será alta tras su partido de castigo por la doble amarilla que vio en Melilla.

Por otro lado, la evolución de Mati Castillo y Franco es favorable, pero es pronto para confirmar si estarán al cien por cien. El goleador azulino -el atacante procedente del Estepona ha anotado los dos últimos goles azulinos, Melilla y Almería B-, se retiró a la hora de partido por una sobrecarga y el onubense Franco, que también se estrenaba como titular en liga, tenía que abandonar el campo lesionado, en camilla y con la rodilla izquierda con mala pinta. Acudió al Hospital, le realizaron pruebas y le comunicaron que sufría una fuerte contusión por el balonazo que sufrió, pero que debía esperar porque tenía la zona bastante inflamada.

El Decano, con altas y bajas

El Decano, por su parte, ya ha comenzado a preparar un derbi andaluz que para ellos es muy importante. El nivel de exigencias para el Decano es máximo, en el Nuevo Colombino ha disputado tres partidos y solo ha ganado uno, al Lorca (2-1), con una derrota en su estreno como anfitrión ante el recién ascendido Salerm Puente Genil (1-2) y un empate contra el Linares (1-1). Fuera de casa, sin embargo, se está mostrando más fiable, ya que ganó en Almería (0-2) y Estepona (1-2) y empató el domingo ante la Minera (1-1),

Para este duelo, Pedro Morillo recupera al lateral derecho Néstor Senra, convocado con la selección de Guinea y un futbolista al que conoce a la perfección Galiano, ya que le tuvo a sus órdenes la pasada temporada en el Antoniano, y también regresa tras ir citado con Bielorrusia el central Leo Mascaró. Por contra es duda Alberto López, pendiente de someterse a nuevas pruebas tras jugar en Linares y lesionarse nuevamente. Malam Camará ya entrena con sus compañeros, pero todavía no ha entrado en convocatoria, y serán bajas Alejandro Viedma y Sebastián Pineau, lesionados.