Mikel Llorente, ante su visita al Xerez CD: "Jugamos en un escenario inmejorable por todo, es un plus de motivación"

El CD Estepona, que la pasada temporada peleó por el asenso a Primera RFEF, vuelve a ser esta campaña uno de los favoritos para alcanzar el play-off, pero el inicio de liga no ha sido el deseado. No ha ganado, sólo tiene un punto gracias a un empate ante el Linares, y ha encajado dos derrotas, contra Deportiva Minera (1-0) y Recreativo de Huelva (0-1) el pasado sábado en las tres citas disputadas. Este domingo (18:00) rinde visita al Xerez CD en Chapín con el reto de lograr la primera victoria.

Mikel Llorente, técnico de los costasoleños, cree que su equipo está preparado para afrontar con garantías la cita contra el Deportivo pese a las dos derrotas seguidas: "Veo a la gente muy concienciada, muy mentalizada y con esas ganas y energía suficientes para poder conseguir la primera victoria en Jerez. Creo que visitamos un escenario inmejorable por todo, por el club, por el campo... Al final, es un plus más de motivación y también las dimensiones del campo, que son amplias, nos convienen. A ver cómo está el estado de césped".

Bajo su punto de vista, "vamos con todo para conseguir esa primera victoria que tantas ganas tenemos de lograr. Llegamos bien, llegamos todos y la gente creo que está motivada. Es cierto que hemos recibido golpes duros, porque se nos escaparon las victorias o puntos importantes en los minutos finales, pero viajamos con el objetivo de dar continuidad a esos momentos buenos que hemos tenido en los tres partidos".

Para puntuar en Chapín, el preparador del cuadro malagueño considera que deben "tener efectividad en esas situaciones de gol que generamos para intentar ponernos en ventaja, creo que ese resultado nos daría tranquilidad también. Y, luego, esos momentos buenos que hemos tenido de fútbol debemos prolongarlos en el tiempo para que a partir de ahí las opciones de victoria sean mayores. De todos modos, el encuentro no va a ser fácil".