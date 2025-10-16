Mil seguidores arroparán finalmente al Xerez CD en Huelva

El Recreativo de Huelva-Xerez CD de este domingo (12:00) en el Nuevo Colombino es uno de los platos fuertes de la séptima jornada de liga del Grupo 4 de Segunda Federación junto al que disputarán en el Ángel Celdrán Deportiva Minera y La Unión. La afición del Deportivo sabe que su equipo necesita respaldo ante uno de los 'gallitos' y, además, el duelo de rivalidad es lo suficientemente atractivo como para no querer perdérselo. La respuesta de los seguidores azulinos es masiva, han agotado prácticamente en apenas 48 horas las primeras 750 entradas que ha enviado el Decano al club azulino.

En las próximas horas llegarán a Jerez otras 250 localidades más, que igualmente el Xerez CD espera que se agoten por la demanda que tiene. De este modo, serán mil los seguidores que viajen hasta Huelva y se convertirá en el desplazamiento más numeroso de esta temporada tras el de Puente Genil en la primera jornada, cuando 500 xerecistas acudieron al Manuel Polinario. La 'marea azulina' responde y en escenarios con un aforo importante que lo permiten siempre está presente.

En Huelva, el partido también es muy esperado, el estadio registrará una gran entrada si se tiene en cuenta que el Decano ha cerrado su campaña de socios con 13.367, cifra que le convierte en el club con más abonados en la historia de la Segunda Federación. Ante el gran número de aficionados que se espera en el campo, la Policía Nacional reforzará su dispositivo de seguridad para evitar cualquier tipo de contratiempo. Así, incrementará el número de agentes de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) para intentar que todo transcurra con normalidad y velar por la seguridad de los aficionados. El despliegue será importante en los prolegómenos de la cita, con especial atención a la llegada de los seguidores xerecistas.

Entrenamiento en el Pedro Garrido

Mientras, la plantilla continúa con la puesta a punto para este partido en el Pedro Garrido pendiente de la evolución de los lesionados. Galiano está pendiente especialmente del delantero Moussa Sissokho, con un pinchazo en el recto anterior de la pierna derecha, y del onubense Franco, que tuvo que abandonar el partido contra el Almería B tras recibir un fuerte balonazo en la rodilla izquierda que se la desestabilizó. Zelu, Mati Castillo y Mancheño han mejorado y, en principio, deben llegar.