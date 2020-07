El nuevo técnico del Xerez CD, el jueves

Miguel Ángel Rondán no será el entrenador del Xerez CD la próxima temporada tras la dimisión de Juan Carlos Gómez y el club ha buscado otras opciones. Juan Luis Gil, uno de los gestores azulinos, ha explicado que "lo de Miguel Ángel no ha podido ser, lo tenemos todo muy avanzado y casi seguro que el jueves por la tarde le podamos presentar pero estas cosas son así, no está firmado aún y preferimos no dar más datos".

Además, apuntó: "Lo que sí puedo decir es que es valenciano, que tiene experiencia en Segunda B y que Juan Pedro, que es el que ha mantenido más contactos con él, está contento e ilusionado con la elección, desde el primer momento ha habido 'feeling' entre ellos y es una apuesta nuestra, ojalá salga todo bien”.

La plantilla está casi cerrada "a falta de un par de jugadores de ataque y puede que algún extremo. Estaba hecha pensando en el esquema de juego que le gustaba a Juan Carlos y teníamos muchos centrales, ahora el míster que venga tendrá que decidir. Nos sentaremos y lo analizaremos todo, aunque ya tiene mucha información de la plantilla y le agrada".