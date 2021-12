Todos los números del Xerez CD en la primera vuelta

La primera vuelta en el Grupo X de Tercera RFEF terminó el pasado 19 de diciembre con el Xerez CD tercero (32 puntos) con unos registros esperanzadores para el equipo, aunque aún sus números quedan lejos del Recreativo de Huelva, que es el líder con 42 puntos y del Utrera, que es segundo con 36. Tanto ante el Decano como frente a los sevillanos, los azulinos perdieron, pero fue como visitante y a ambos los debe recibir en casa.

El Deportivo como local es la mejor escuadra de la categoría con 22 puntos sumados y ahí se aferra para dar acercarse a los dos primeros. El Recreativo tiene 21 porque ha jugado un partido menos.

La primera jornada de la segunda vuelta, además, reserva un atractivo duelo entre onubenses y utreranos en el Nuevo Colombino, una cita que puede marcar el devenir de la Liga. Si el Decano es capaz de ganarlo, aunque nada es imposible, se lo podría muy complicado a su rival directo, ya que le sacaría una ventaja de nueve puntos.

Los habituales

Fajardo ha contado hasta el momento con 23 futbolistas y se llevan la palma en cuanto a minutos disputados Rodri, con 1.340 minutos, David León, 1.303; Álex Colorado, 1.298; Lucas Correa, 1.212; Adri Rodríguez, 1.178 y Rubén Jurado, 1.061. Sólo cuatro han participado en todos los encuentros, pero no han disputado todos los minutos, Cancelo, David León, Álex Colorado y Rubén Jurado.

Rodri es el que más partidos completos ha jugado, 14, por los once que suman los defensas David León y Lucas Correa. Los centrocampistas Álex Colorado y Adri Rodríguez también son de los más utilizados, ya que han estado los 90 minutos sobre el verde en diez ocasiones.

Convocatorias

En la plantilla del Deportivo en este primer tramo liguero sólo hay cuatro jugadores que no se han perdido ninguna convocatoria, aunque no todos han participado en todos los encuentros. Cancelo, David León, Álex Colorado e Iván Gutiérrez no se han quedado fuera de ninguna lista.

Revulsivos

Mientras, el jugador que más veces ha salido desde el banquillo para echar una mano a sus compañeros es Iván Gutiérrez. Ha sido titular en una oportunidad y entró desde el banquillo en once. El atacante Óscar lo hizo en nueve y Juanito y Borja en siete.

Es curioso el caso del sevillano Juanito, llamado siempre a ser uno de los jugadores importantes del equipo, pero no acaba de ser regular, sólo ha disputado un encuentro completo y de las cinco veces que salió de inicio en cuatro dejó su puesto a un compañero y sólo ha anotado un tanto, el que le hizo al Conil en Chapín. Abría la goleada de su equipo a los amarillos (3-0)

Los más cambiados

Joselillo, Iván Navarro y Rubén Jurado son los xerecistas que más veces han sido retirados del campo por parte de el entrenador alicantino. En ocho ocasiones terminaron en el banquillo y le siguen Miguel Cancelo, con siete y Migue García, con seis.

Los más tarjeteros

Joselillo ha visto hasta el momento cinco amarillas -no puede jugar en Los Barrios- y una roja y encabeza el ránking, por delante del defensa Lucas Correa, con cuatro amarillas y una roja. Juanito está en el mismo caso. En líneas generales, el cuadro azulino es deportivo.

De cara a la segunda vuelta, al borde de la suspensión hay cuatro azulinos. Además de Juanito y Lucas, Álex Colorado y Rubén también tienen cuatro amarillas.

Los porteros

Satoca y Marc Vito han disputado ocho encuentros cada uno. El primero se lesionó en noviembre ante el Recre tras una dura entrada de Peter y dejó la titularidad a su compañero, que desde entonces ha jugado todos los minutos. Álex ha encajado once goles y el segundo, cinco.

Los xerecistas también se encuentran entre los equipos que menos tantos reciben con 16, pero hay dos que destacan en ese aspecto sobre el resto, Recreativo y Ciudad de Lucena, con sólo ocho tantos encajados. El Córdoba B también se muestra muy sólido, con diez dianas recibidas. El Utrera tiene 14 en contra y el Conil uno menos, 15.

Goleadores

Álex Colorado es el pichichi azulino en Liga con siete dianas, ninguna de ellas desde el punto de penalti, y el ariete Rubén Jurado le sigue con un tanto menos, seis. Joselillo tiene tres y Juanca, Borja Jiménez, Palacios, Iván Navarro y Óscar han logrado dos cada uno.