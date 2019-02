"El partido es difícil pero el Ceuta tiene puntos flacos y nos vamos a agarrar a ellos"

Nene Montero, técnico del Xerez CD, sabe que su equipo afronta dos partidos decisivos de cara a su futuro en la competición. Visita al Ceuta mañana (17:00) y luego al Cádiz B. Ccree que si son capaces de superar con nota este doble desplazamiento aún tendrán mucho que decir esta temporada. De momento, se centra en el cuadro caballa, no se fía y cree que será un enfrentamiento duro y complicado tanto por el potencial del rival como por las dos derrotas seguidas que acumulan los de Juan Ramón.

-¿La salida al Alfonso Murube es una de las más complicadas que le restan al equipo?

-Una de las más difíciles, seguro. Es más complicada de lo que parece porque los dos últimos encuentros los han perdido y tan difícil es ganar tres partidos seguidos como perderlos. Vamos a intentar que pierdan el tercero, vamos con todo el respeto del mundo porque es un grandísimo equipo, a ver si le sabemos jugar y somos capaces de sacarle partido a todo lo que hemos trabajado durante la semana

-¿Qué opinión tiene del Ceuta?

-Es un equipo fuerte, con gente importante del centro del campo hacia adelante y con pólvora arriba. Tiene jugadores buenos y rápidos en las bandas y las transiciones también las hacen rápidas. Aún así, comete errores y tiene puntos flacos, como todos los equipos, y nos vamos a agarrar a ellos. Es potente y no sabría decir si les cogemos en un buen o en o mal momento, si son más o menos peligrosos. Después de perder dos partidos se piensan muchas cosas y lo mismo tienen un gran día y nos hacen daño que lo tienen nefasto.

-De ganar, ¿llegaría ese esperado punto de inflexión?

-Nos pondríamos con 39 puntos y podría ser, pero ya he comentado que hay que esperar a jugar también el partido ante el Cádiz. Si hacemos pleno, nos iríamos a 42 y eso sería otra cosa. Lo importante es no perder comba y si podemos ir acortando distancias de tres en tres, mejor. Quedan muchas jornadas, hay equipos que empezaron muy bien y ahora no están tan bien y otros que empezaron mal y que están mejorando. Queda un mundo por dilucidar. Lo comenté cuando llegué y lo digo por experiencia, hasta las últimas diez o doce jornadas no se van a ver las cosas más claras. Además, todavía hay equipos que tienen que pegar un bajoncillo.

-La plantilla se ha cerrado con la llegada de Raúl Fernández y la baja de Juan Luna, ¿está satisfecho?

-Al equipo ahora lo veo mucho más compensado, tenemos más gente de banda, gente que puede jugar en varias posiciones con más polivalencia. Hemos rejuvenecido también un poquito al equipo, que era importante, hemos metido gente joven y con calidad. Estoy contento con el trabajo que se ha hecho. Creo que todos van a aportar cosas buenas.