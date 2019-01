Nene Montero no estaba nada contento con el partido del Pérez Ureba y no escondió su disgusto.

-¿Qué valoración hace del empate en Conil?

-Ha sido un partido fuerte, con mucha intensidad, donde nos hemos entregado los dos equipos, ha habido muy buena actitud por parte de los dos equipos. Se ha visto que ha habido buena actitud pero a mí el partido no me ha gustado nada, ha sido de una calidad bajísima.

-¿Qué ha faltado?

-Calidad: los controles mal, los regates no salen bien y si los pases no salen bien lo que falta es calidad técnica. Eso está muy claro.

-¿Ha echado de menos a Sergio Narváez?

-No quiero hablar de los futbolistas que faltan pero todos conocemos a Sergio Narváez, es un futbolista fenomenal. Pero el resultado ahí está, las posibilidades de ganar han sido mínimas por ambas partes, con muy pocas ocasiones, mucho juego en largo, no se ha echado el balón al suelo y eso es lo que ha dado el partido, no ha dado otra cosa.

-Pero está contento con la actitud de sus jugadores...

-Con la actitud bien, perfecta, se han entregado todos, ahí no puedo poner ningún pero. El equipo ha peleado, ha luchado, pero el fútbol no solamente es pelear, competir, el fútbol también es hacer jugadas, y hacer las cosas bien, hacer un centro bien... Hemos tenido, creo que a balón parado he contabilizado siete faltas laterales que no han llegado a su destino, que se han quedado bajas. Por ahí no estoy contento. Si le pegas a balón parado y no eres capaz de levantarla... Como no le eche la culpa al césped no encuentro otra cosa. Ahí estoy muy descontento porque pienso que en esta categoría hay buenos jugadores y hay que demostrarlo. Pero en actitud, un diez. Los dos equipos han disputado el partido a un nivel altísimo en lo que se refiere a intensidad. Pero luego, a mí como entrenador no me ha gustado el partido, estoy acostumbrado a otro tipo de partido: se puede jugar en largo, se puede jugar en orto, combinativo, pero se echa el balón abajo, se toca, se triangula, se tira a puerta, se hacen cosas, pero no han salido las cosas como yo quería.

-¿El partido ha sido como lo tenía planteado y trabajado durante la semana?

-No, lo único que he conseguido es que la actitud sí sea buena en el aspecto de entrega, de lucha. Pero en el otro aspecto ya digo que hemos fallado muchísimo, muchos balones en el centro del campo, mal dirigidos, y ahí estoy descontento con ellos, y ellos lo saben perfectamente.

-¿A toro pasado haría algún cambio en el equipo inicial, como por ejemplo dar entrada a Pedro Carrión?

-Si Pedro Carrión no ha salido es porque no lo he considerado oportuno, porque no está como en otros partidos, no anda fino ahora. Cuando ha salido la cosa ha segudo igual, no se ha superado nada. La realidad es que es un magnífico delantero y hay que aprovechar sus momentos buenos, pero tampoco vamos a esperar que Pedro lo solucione todo.

-¿Qué le ha parecido el Conil? ¿Le ha gustado?

-Sí, en intensidad, en fuerza, en agresividad... Bien, un equipo que ha disputado el partido bien, bien plantado en el terreno de juego, se nota la mano del entrenador, los tiene bien situados, las jugadas a balón parado bien preparadas... A mí me ha gustado en ese aspecto. También está, bajo mi punto de vista y no es meterme, falto de calidad, es que estamos en Tercera, tampoco creas que esto es Primera División o Segunda.

-¿Cuál es el mensaje a la afición?

-Que vamos a seguir peleando para seguir mejorando, porque esto es para mejorar. Si nos quedamos aquí clavados y nos conformamos con esto, evidentemente esperamos que los jugadores que han venido vayan cogiendo el ritmo, que se metan en la dinámica de juego que tenemos y que hay que hacer goles. El fútbol se contabiliza por goles, no por empates a cero. A mí los empates a cero no me hacen ni chispa de gracia.

-¿Va a poder luchar el Xerez CD por meterse entre los cuatro primeros?

-Yo en el fútbol no puedo tirar la toalla nunca porque he visto cosas muy difíciles. Yo siempre digo, en todas las categorías que he estado, lo mismo: los últimos doce partidos son los que deciden. Ahora, lo que no puedes es llegar descolgado a 25 puntos. Te puedes ir para abajo, te puedes ir para arriba, pero si haces los últimos 12 partidos bien, son muchísimos puntos a disputar.

-¿Después de Raúl Fernández va a haber más fichajes?

-No sé, de aquí al final del mercado no sé lo que puede ocurrir. Si viene algo medianamente en condiciones pues lógicamente lo aprovecharemos.

-Buena noticia es la recuperación de los lesionados, como Sanjuán...

-Pero ha acabado fastidiado en el choque con el portero. Sí es verdad que en peores circunstancias nos hemos visto y pienso que el domingo se verá un equipo con más verticalidad y a ver si hay un poquito de más acierto: cuando un balón se controla bien, se controla bien en el césped artificial y en el otro, aquí no hay vuelta de hoja. En el fútbol hay que dominar la técnica porque al final te llega el balón al pie y ese es el que te va a juzgar, ese es el que te juzga.