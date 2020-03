La plantilla del Xerez CD, solidaria

Los capitanes del Xerez CD, Israel y Quirós, se han unido a distintas iniciativas para pedir a todos quedarse en casa para salir cuanto antes de la alerta sanitaria provocada por el coronavirus y también para colaborar con organizaciones que se están dedicando recaudar fondos para comprar mascarillas para el Hospital de Jerez.

Israel solicitó hace unos días a todos los aficionados no salir de casa a través de las redes sociales del club con un mensaje claro: "Seamos responsables, quedémonos en casa y evitemos el contagio. Esta lucha es de todos, yo me quedo en casa".

Quirós también ha pedido colaboración para ayudar a la Hermandad de la Coronación de Espinas, que ha lanzado una campaña para recaudar fondos y comprar mascarillas para el Hospital de Jerez. De hecho, hasta el momento ya han entregado más de mil.

El xerecista promueve "la bonita iniciativa creada por la cuadrilla de costaleros de la Virgen de La Paz de la Coronación de Espinas para comprar material sanitario. Yo ya he colaborado con cinco euros y todos debemos poner nuestro granito de arena, por supuesto desde casa. Tengo un lema que me gusta mucho, juntos no hay nada imposible".

Los jugadores continúan con la cuarentena en sus domicilios, los de fuera con sus familias en sus lugares de origen -a excepción de Fran Sabaté, que sigue en Jerez junto a Jose Ortega, preparador físico azulino- a la espera de que la situación mejore para comenzar con unos entrenamientos que ya echan de menos cuando se cumple una semana de reclusión.