César también se despide del Xerez CD

El guardameta César también se une a la lista de salidas del Xerez CD y con el adiós de Satoca hace unas semanas deja al Deportivo sin ninguno de los dos cancerberos del pasado curso. Ahora, la entidad debe realizar gestiones para contratar a dos nuevos inquilinos para su portería.

César aterrizó en el club procedente del Xerez DFC el pasado verano y se marcha con 19 partidos disputados, 18 de ellos como titular, 1.693 minutos jugados, 16 goles encajados, una tarjeta roja directa ante el Atlético Antoniano y dos amarillas. La entidad, en principio, pretendía contar con sus servicios, pero tiene la intención de firmar a un portero contrastado y a un sub-23.

El meta se ha despedido con una carta en sus redes sociales en la que agradece el apoyo a la afición, a los técnicos, especialmente a Paco Peña, y a todos los integrantes del club su confianza: "Bueno xerecistas, ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Me voy con la espinita de no haberos brindado la temporada que os merecíais por eso pediros disculpas. Quiero daros las gracias a todos los que habéis estado apoyando en los buenos momentos, pero sobre todo en los malos. Os he sentido cerca siempre y me habéis ayudado a no bajar nos brazos nunca. No quiero olvidarme de los más pequeños, los que están en la grada apoyando y los recogepelotas que están a pie de campo aportando su granito de arena por su pasión a este deporte y este club.

Agradecer a todas las personas que han pasado por el cuerpo técnico, que todos y cada uno de ellos me han aportado mucho en mi aprendizaje, pero tengo que hacer una mención especial a Paco Peña, que confió en mí desde el prime día que me ofreció unirme al proyecto. Y, por supuesto, agradecer a Jorge y Parrita por estar siempre a disposición de todos nosotros por el amor a sus colores.

Y por último, agradecer a la directiva y demás trabajadores del club que están en la sombra a disposición siempre de su equipo, en especial a Piru, que mostró siempre su apoyo y su cercanía hacia mí. Sin duda, me llevo un amigo.

No sé si nuestros caminos se volverán a unir, por eso quiero decirnos hasta pronto xerecistas, ¡un fuerte abrazo a todos!".