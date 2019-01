"Hubiese preferido quedarme con once antes que el penalti y quedarme con diez"

Nene Montero, entrenador del Xerez CD, explicaba que la victoria en Puente Genil (1-2) sabía a gloria después de tanto sufrimiento aunque hubiera preferido menos angustia al tener que jugar 70 minutos con uno menos.

-¿Sabe mejor el triunfo después del sufrimiento de la segunda parte?

-Sabe mejor si no sufrimos tanto, lo que pasa es que el partido ha venido así, se ha puesto así. Particularmente hubiese preferido que cuando íbamos 1-0 quedarme con 11 jugadores antes que el penalti y quedarme con 10. Lo digo así porque es como lo siento, a mí me gusta jugar en igualdad de condiciones porque parece fácil decirlo pero desde el minuto 20 de la primera mitad jugar con 10 ante un equipo que mueve bien el balón como es el Salerm Puente Genil se sufre mucho.

-¿Qué valoración hace del partido?

-Difícil, disputado, de Tercera División. Nos hemos adelantado y cuando mejor estábamos nos hemos quedado en inferioridad numérica y ya evidentemente el equipo de casa ha metido una marcha más y nos ha dominado, estaba claro que teníamos que buscar la jugada de contraataque, la hemos conseguido nuevamente en una jugada de un saque de esquina, hemos conseguido ponernos con el 2-0, pero en realidad ha sido un partido muy difícil, muy difícil, un campo en el que el equipo de casa está muy bien arropado por su afición, un equipo que está muy bien plantado en el terreno de juego porque el entrenador que tiene sabe lo que tiene entre sus manos y la verdad es que hace un trabajo perfecto de sincronización, abriendo a bandas, jugando con amplitud ofensiva, entrando por ambas bandas, jugando con pasillo interior... Tiene una cantidad de gama de jugadas que es difícil de poder neutralizar. Pero bueno, en el fútbol también para ganar hay que tener suerte, ganar es muy difícil para cualquier equipo, en el fútbol hay que tener suerte, aquí quizás la hemos tenido, también hemos tenido una dosis de mala suerte con la jugada que hemos tenido absurda, un córner que íbamos a sacar nosotros y hemos tenido la desgracia de cometer la falta, esas cosas que tenemos que aprender para próximos partidos. Ha sido un partido muy disputado, muy fuerte, de Tercera División.

-Ahora, tras la victoria, se podrá preparar con tranquilidad el partido contra el Betis Deportivo...

-Siempre sigo lo mismo, el partido ya ha pasado, no podemos arreglarlo ni que hubiésemos empatado ni que hubiésemos perdido. Lo que hay que pensar ya es en el próximo encuentro, la liga esta es muy larga, muy complicada porque hay mucha igualdad entre todos los equipos, los que se han destacado un poquito parece que van muy tranquilos pero el resto en cualquier momento pueden ceder sus puestos a otros que vengan de atrás;en la parte baja pasa lo mismo, decía la semana pasada que estaba más cerca de la cola que de otra cosa, tenemos que estar un poco más tranquilos para jugar con más paciencia, con más no diría orden porque orden sí lo estamos manteniendo pero sí con más tranquilidad, porque pensar que estás a cuatro o cinco puntos del descenso también conlleva que el equipo esté un poquito nervioso muchas veces. Entonces, a ver si nos plantamos en una zona más cómoda y podemos hacer mejores partidos.

-Con 1-2 y uno menos, ¿Qué pidió a los suyos en la segunda parte?

-Sobre todo orden, disciplina táctica, porque al quedarte con uno menos ante un equipo de estas características... Yo tengo respeto a todos los equipos pero a este le había visto varios partidos y es un equipo que me cuadra, me gusta por la forma de jugar, te hace sufrir porque te lleva de una banda a otra... Lo que le pedía a mi equipo era orden, dos líneas de cuatro, un punta arriba y trabajar bien ordenados, y si podíamos salir en una contra y pillarlos, bien, y si no podíamos al menos no recibir el segundo gol porque si recibes el segundo gol, se te va el partido, seguro.

-¿Qué le ha parecido la decisión del árbitro de expulsar a Isra?

-Mi jugador ha pedido perdón en la caseta, Israel es un jugador muy honrado, es temperamental pero con una honradez bastante grande. Él ha pedido perdón en la caseta, a nosotros en el descanso, quiere decir que él sabe que había cometido un imprudencia y eso se paga con la tarjeta roja. Ante eso no hay nada que decir.