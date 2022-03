La previa del Xerez CD: prohibido fallar ante el colista Cabecense

Segunda oportunidad para el Xerez CD de sumar tres puntos en Chapín tras el tropiezo de la pasada jornada contra el Atlético Antoniano. El punto sumado ante los lebrijanos redujo la ventaja de los azulinos de seis a cuatro puntos con respecto al Gerena, que será el próximo rival en visitar al Deportivo dentro de dos semanas. Antes, los de Fajardo tendrán una complicadísima salida a Conil.

El Cabecense, colista de la clasificación y que ni siquiera conoce la victoria a domicilio esta temporada, no debería causar problemas si el cuadro xerecista está a la altura del encuentro. En eso es en lo que ha insistido el entrenador alicantino esta semana después del 'palo' del empate contra el Antoniano luego de una segunda parte en la que el equipo no cerró el partido, lo vio ganado y al final una jugada de estrategia le terminó pasando factura.

Porque el Deportivo es tremendamente superior al Cabecense. Ya lo fue en el partido de la primera vuelta, donde los azulinos golearon 0-5 con tantos de Joselillo, Colorado, Migue García, Borja e Iván Navarro. En el encuentro disputado el pasado mes de noviembre, el XCD supo 'matar' el encuentro en la primera mitad con dos goles y en la reanudación salió por el tercero. Y en eso ha incidido Fajardo esta semana visto lo que ocurrió hace siete días: "Hay que ir desde el principio a hacer gol y una vez logrado ir a por el segundo". Toda una declaración de intenciones que su equipo debe poner en práctica este sábado sobre el césped de Chapín (18:00 horas).

La lucha por el play-off

Y es que la competición encara su recta final y a falta de cinco encuentros todavía, los azulinos aspiran a la tercera plaza que ocupa ahora el Córdoba B con 53 puntos, cuatro más que el XCD pero también con un partido más. El Ciudad de Lucena está a dos puntos mientras que el Gerena, sexto, está a cuatro de los jerezanos y tiene que visitar Jerez. Por eso los tres puntos ante el Cabecense tienen una importancia capital para los xerecistas, que se jugarán mucha de sus opciones en el duelo contra los sevillanos dentro de dos jornadas.

Emilio Fajardo no puede contar para el encuentro de este sábado con Adri Rodríguez, que además de arrastrar molestias físicas debe cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Migue García sigue con el proceso de recuperación de la rodilla derecha y Juanca tampoco llega a tiempo para el encuentro y el míster aseguraba en la rueda de prensa previa al choque que "aunque ya está en la fase final no queremos que vuelva a pasar como la anterior vez y no vamos a arriesgar". Appiah también arrastra algunas dolencias físicas y quien sí está ya al cien por cien y partirá de inicio es Álex Colorado. Joselillo también tiene opciones de ser titular y arriba la duda es si Fajardo opta por Óscar o Borja Pimentel.