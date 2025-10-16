Recre-Xerez CD: 76 años de historia en 32 duelos de liga

Recreativo y Xerez CD llevan protagonizando desde hace ya 76 años uno de los duelos más clásicos del fútbol andaluz en diferentes categorías y este domingo (12:00) se retan nuevamente en el Nuevo Colombino en el Grupo 4 de Segunda RFEF. Ambas escuadras se han enfrentado en 32 oportunidades en liga en Huelva hasta en tres escenarios distintos y con resultados para todos los gustos. La rivalidad es máxima, en esos partidos siempre hay en juego algo más que tres puntos y todos están plagados de anécdotas y de intrahistorias que los buenos aficionados recuerdan a la perfección. Jugadores y técnicos que defendieron las dos camisetas, sonrisas y lágrimas por ascensos y no ascensos y hasta la promesa de un viaje...

El Xerez CD ha ganado ocho de esos partidos, ha empatado siete, tres de ellos a cero, y el Decano se quedó con el máximo botín en 17 ocasiones. Los tres primeros choques se disputaron en el Velódromo los tres últimos en el Nuevo Colombino y el resto en el mítico Colombino, ubicado en el centro de la ciudad.

Las dos primeras visitas a los onubenses se saldaron con derrotas en Tercera, en las temporadas 49/50 y en la 50/51, la primera por 3-0 y la segunda por 5-1, la más abultada de todas hasta hoy. Los azulinos mostraron su peor cara y eso no agradó a la directiva, que sancionó duramente a algunos futbolistas. El primer choque en Segunda División llegó en la 57/58, al Deportivo lo acompañaron más de mil seguidores y arañó un empate a uno.

Javi Peña, el único azulino que ha firmado un doblete en Huelva en un partido que el Xerez CD ganó 1-2 en la 92/93. / Pascual

El primer triunfo, en la 69/70

La primera victoria xerecista tardó. Se produjo en Tercera en noviembre del 69 por 1-2. Goñi adelantó al Deportivo, empató Hopa, de penalti, y Antonio Benítez, antes del final del primer tiempo, desequilibró la balanza. En la 70/71, máxima emoción. El partido fue declarado 'Día del club'. El Xerez CD era líder y el Recre, tercero, el partido acabó en empate a uno. Vicente y Parra fueron los anotadores. El presidente del Decano se mostró muy molesto con el arbitraje, insultó al colegiado y fue inhabilitado durante tres meses. Lo mejor de todo, que el Deportivo logró su histórico ascenso en Badajoz al final de esa temporada con Pepe Varela como técnico.

En la 89/90, Eizmendi, de penalti, daba otro triunfo a los xerecistas, el segundo, y, a partir de ahí, comenzaba una década diferente en lo que a resultados se refiere. El Deportivo le tomó muy bien pulso al Recre y encadenó una serie de tanteadores positivos en Segunda B. En la 92/93, venció por 1-2 con un doblete del delantero jerezano Javi Peña; en la 94-95, 1-2 con tantos de Priego y Damián; y en la 95-96, 0-1 de Quini y polémica con la expulsión de Chus Pereda, que aquella campaña acabó dirigiendo al Deportivo. Y en la 96/97, otra vez 1-2. La escuadra de Carlos Orúe, que terminó ascendiendo, se impuso por 1-2. Queco adelantó a los azulinos, igualó Iván Rosado, de penalti, y Fernando Niño sentenció.

Tangana entre jugadores de Recre y Xerez CD en el partido de la 01/02. / Pascual

Dolorosa derrota con Schuster

Los siguientes duelos fueron en Segunda A y en el curso 01/02, ya con el Decano en su nuevo estadio, la derrota más dolorosa de todas. Los dos equipos llegaban a esa cita con opciones de ascender a Primera y los locales ganaron por 2-1. Calle adelantó a los de Schuster y Soriano hizo un doblete para dar el ascenso a los de Lucas Alcaraz el 19 de mayo, domingo de Pentecostés para más señas. La primera victoria azulina en el Nuevo Colombino tuvo como protagonistas en el ejercicio 05/06 a Camuñas y Geijo en un partido que terminó 1-2 y la última, en la campaña 11/12, justo antes de caer al infierno por el doble descenso en la 12/13, y también por 1-2. Israel y Tato pusieron en ventaja a los xerecistas y Sergio Enrich cerró el marcador.

La última visita a Huelva data del 17 de noviembre de 2021, en un partido del Grupo X de Tercera que tuvo que ser aplazado por la participación del Deportivo en la Copa RFEF. El equipo de Fajardo cayó por 3-1 ante el líder. Los azulinos se adelantaron con un gol de Cancelo (39'), empató Juan Delgado (53'), hizo el 2-1 Manu Galán (63') y cerró la cuenta el ariete astigitano (87). El Recre logró el ascenso directo a Segunda RFEF como campeón y los azulinos accedieron al play-off, pero no pudieron lograr el salto de categoría.

Emilio Viqueira y Vicente Moreno, amigos inseparables, frente a frente en un Recre-Xerez CD. / Alberto Domínguez

Intercambio de jugadores

Los dos clubes, en sus respectivas categorías -han coincidido en todas menos en Primera División, siempre han llamado la atención de los jugadores y hay muchísimos que han defendido las dos camisetas. De todos ellos, Melenas, Queco, Camuñas, Calle, Iván Rosado y Cancelo marcaron al Recre como azulinos. Y también fueron albiazules, entre otros, Aarón Ñíguez, Álex, Antoñito, Balao, Rafa Barber, Bodipo, Cabello, Canario -segundo goleador historia del Xerez CD-, Carlos Calvo, Carreño, Casado, Cubillo, David Lepe, Manolo Domínguez, Edu Moya, Eloy, Pepe Galán, Güiza, Héctor Font, Iago Buzón, Ignacio, Iago Díaz, Iván Aguilar, Juan Delgado, Juanito, Julito, Mancilla, Marco Navas, Mario Bermejo, Marquitos, Méndez, Misffut, Alberto Monteagudo, Óscar Díaz, Pedro Ríos, Pepichi Torres, Perotti, Julio Pineda, Rafita Rodríguez, Raúl Cámara, Raúl Molina, Romerito, Rubén Jurado, Santisteban, Manolo Toledano, Viqueira y Zuppo, que formó pareja en el centro del campo azulino con Rafa Verdú. Charaf, actualmente en las filas del Deportivo, perteneció al Recre, pero no llegó a debutar con Salmerón, y Zelu jugó allí el curso pasado.

Schuster felicita a Lucas Alcaraz tras lograr el ascenso a Primera a costa de su equipo en 2002. / Alberto Domínguez

Valera, Naya, Cardo, Alcaraz....

Los entrenadores que han pasado por ambos conjuntos también son bastantes. Villalonga, Pepe Valera, Pedro Eguiluz y Enrique Alex fueron los primeros y luego tomaron el testigo los míticos José Antonio Naya y Manolo Cardo. Lucas Alcaraz subió al Recre a Primera División a costa del Deportivo en mayo de 2002, algunas temporadas más tarde recaló en el cuadro azulino con el reto de repetir gesta y tras una primera vuelta memorable, el equipo se hundió en la segunda y él abandonó el club sin cumplir las dos campañas que había firmado. Juan Merino, Javi López y Carlos Ríos, el último técnico del equipo azulino en el fútbol profesional, también se sentaron en los dos banquillos.

La promesa de un viaje a Canarias

Con tantos enfrentamientos en tantas temporadas diferentes es normal que existan igualmente rumores sobre posibles primas de las que todos hablan, pero que nunca se pueden confirmar... En la temporada 93/94, Manolo Cardo era el entrenador del Xerez CD y su relación con el Recre era excelente tras su paso por su banquillo. En la última jornada, con Extremadura y Las Palmas ya en play-off, el Deportivo, el Decano y el Real Jaén optaban a las otras dos plazas. El cuadro azulino debía ganarle al líder, el equipo azulgrana que entrenaba Ortuondo, y con cientos de aficionados desplazados al Francisco de la Hera no lo pasó bien. Comenzó perdiendo 1-0 y hasta la segunda parte no reaccionó para golear por 1-4 y colocarse con 49 puntos. Jaén y Recre se enfrentaban en La Victoria y los azulinos necesitaban que los albiazules, a los que beneficiaban todas las combinaciones posibles, puntuasen para meterse en play-off. Al descanso, empataban... Ahí se produjo una llamada de un dirigente xerecista a un integrante del Decano para ofrecerle un viaje a Canarias a la plantilla si ganaban... No pudo ser... El Jaén venció 2-1 y el viaje se esfumó... El triple empate a 49 puntos que se produjo dejó fuera a los xerecistas.