Un triunfo, un empate y un revés, balance del Xerez CD en sus visitas a Los Barrios

UD Los Barrios y Xerez CD se verán las caras el jueves por cuarta vez en Liga a lo largo de su historia con los gualdiverdes como locales y en esos tres enfrentamientos se han dado los tres resultados posibles, un triunfo azulino, un empate y una derrota la pasada temporada.

La primera vez que ambos equipos midieron sus fuerzas fue en el curso 17/18, en la 16ª jornada y con Vicente Vargas al frente del plantel. Los azulinos, en un buen partido, se impusieron por un 0-3 que hasta se quedó corto por los méritos de unos y otros sobre el césped del San Rafael. 'Chino' Quirós abrió la lata a los 25 minutos, mientras que David Narváez anotaba el segundo tanto en el 49’ y Javi Gómez cerraba la cuenta en el 75’.

Los xerecistas se colocaban en la mitad de la tabla con 21 puntos y su rival se quedaba hundido en la parte baja con sólo 13 y jugaron Álex García, Gonzalo, Chato, Isra, Dani Hedrera, Polaco (Guerrero), Quirós (Juan Benítez), Ángel, Pedro Carrión, David Narváez (Guille) y Javi Gómez.

Temporada 18/19 (0-0)

La segunda vez que unionistas y azulinos se tuvieron que enfrentar no fue en el Municipal de San Rafael por la resiembra, fue en el Manuel Clavijo de Palmones un año más tarde y también en Tercera. Ese día, Nene Montero se estrenaba como técnico xerecista, pero no pudo sentarse en el banquillo. Dirigió al equipo desde la grada y el encuentro terminó con empate a cero.

Los xerecistas apenas tuvieron oportunidades, aunque sí llegaron a perforar la meta rival en una ocasión pero el colegiado, a instancias de su auxiliar, anuló el gol de Bruno Montelongo. El Deportivo encadenaba su sexto partido sin ganar y sumaban sólo ocho puntos.

La primera alineación de Nene Montero estuvo integrada por Fran, Gonzalo, Ezequiel, Dani Jurado, Israel, Sanjuán, 'Chino' Quirós (Bruno Montelongo), Juan Benítez, Pedro Carrión (Parra), Sergio Narváez y José Vega (Piñero).

La pandemia evitó en el curso 19/20 que el enfrentamiento de la segunda vuelta se disputase y sólo se jugó en La Granja, en una cita muy intensa, que terminó con empate a dos.

Temporada 20/21 (1-0)

El encuentro del pasado curso marcó un antes y un después en el Deportivo. El cuadro xerecista era líder de su subgrupo con 28 puntos en doce jornadas. Cayó por primera vez en el San Rafael con un tanto de Bouba al inicio de la segunda mitad y se destapó la caja de los truenos.

El último once de Poveda la integraron Iván Ares, Joselito (Rodri), Dani Jurado (Rares), Álex Colorado, Ramón Verdú, Pato (Ángel Jiménez), Juanca, Javi Forján, Gonzalo (Laínez), Chuma y Palacios (Juanito).

La directiva del Xerez CD optó por prescindir del entrenador a falta de sólo una semana de disputar el derbi ante el Xerez DFC en el ahora Pedro S. Garrido. El argumento dejaba claro que no había 'feeling' entre las partes: "Por no estar de acuerdo con la gestión emocional del plantel". Sólo unos días más tarde se consumaba el regreso de Esteban Vigo al equipo para buscar un ascenso que no llegó.