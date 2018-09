Adri Gallardo: "Poco a poco iremos viendo dónde estamos"

Adrián Gallardo sólo necesitó 26 minutos para abrir su cuenta goleadora en el Xerez Deportivo FC. Y es que el punta isleño parece haber caído de pie en el seno azulino. En La Vendimia ya anotó el gol que les dio el trofeo a los de Pepe Masegosa en el partido contra la Roteña. El pasado domingo la exigencia era mayor. Enfrente estaba un Arcos que regresaba al Antonio Barbadillo con la idea de hacerse fuerte en su estadio, algo que no logró la pasada campaña. Sin embargo, el Xerez DFC se puso muy pronto por delante gracias a un tanto de Bello y antes de la media hora dejaba el partido muy franco con el golazo de Gallardo, que minutos antes tuvo otra clara ocasión en un remate con la zurda que Isi Jareño salvó con apuros.

Pese a anotar dos goles en sus dos primeros partidos con la camiseta xerecista, Adrián Gallardo no se (auto)impone una cifra de goles y advierte de que "marcar en todos los partidos va a ser complicado, aunque yo voy a trabajar al máximo en los entrenamientos para ayudar al equipo en mi tarea, que es hacer goles. Ha dado la casualidad de que en mis dos primeros partidos he hecho dos goles, pero estoy más contento por el sacrificio y el trabajo que hizo el equipo".

"Tenemos muy buena plantilla, hay cohesión y eso es muy importante para lograr los objetivos"

Aunque era su primera partido oficial con el Xerez DFC, a Adrián Gallardo se le vio muy acoplado con el resto de compañeros, participó mucho en el juego y salió varias veces de su posición para tocar de primeras dándole salida al balón. Luego, tuvo dos ocasiones y anotó una. Cincuenta por ciento de acierto: "He jugado con la mayoría de los compañeros, con algunos hace ya mucho tiempo, pero con la edad que ya vamos teniendo no hace falta ya ese período de adaptación y nos entendemos bastante bien el campo". En cuanto a las dos ocasiones, apunto: "En la primera le he pegado de primeras con la izquierda y me la ha sacado bien y en la del gol, mientras iba corriendo iba pensando que tenía que ajustar más el disparo. Tuve la suerte de que el balón fue donde yo quería. El equipo supo sufrir en un campo donde pocos van a conseguir algo positivo".

Tras un inicio algo dubitativo -empate en casa ante el Sevilla C y derrota en Utrera- el Xerez Deportivo FC suma dos victorias consecutivas y este domingo visita Chapín el Cabecense, un rival a priori asequible para los azulinos. Para Adrián, "siempre es mucho mejor afrontar la semana de entrenamientos con tres puntos sumados, lo haces más alegre porque el trabajo que haces durante la semana es el que da sus frutos luego en los partidos. Ahora, a pensar ya en el Cabecense, que no nos lo pondrá nada fácil, pero si jugamos como en Arcos nos llevaremos seguro los tres puntos aunque siempre hay que ir con humildad porque a Chapín todos los equipos vendrán a hacer su partido. Tenemos muy buena plantilla, hay una buena cohesión de equipo y eso es importante para ir logrando los objetivos". Y en cuanto a metas, señala: "Yo digo lo mismo que con los goles, poquito a poco iremos viendo dónde estamos, hay que darle tiempo al tiempo pero con trabajo y sacrificio se consiguen las cosas. En lo personal, nunca me marco cifras de goles, creo que haré bastantes, pero tampoco quiero decir un número o meterte una presión innecesaria si luego no los consigues. Los goles vienen solos con el trabajo y bienvenidos sean todos y cuantos más mejor, está claro".

Por último, agradeció a la afición el gesto que tuvo cuando fue sustituido en Arcos: "Siempre he dicho que esta afición es de Primera y les agradezco cómo me han acogido, intentaré devolverles esa confianza con trabajo y goles".