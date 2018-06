Adri sigue y Cuenca deja el Xerez DFC

El Xerez Deportivo FC comunicó ayer la renovación del defensa Adri Rodríguez y la baja de Carlos Cuenca, máximo goleador del equipo de Pepe Masegosa esta temporada con un total de 12 dianas, una más que Javi Tamayo.

Adri Rodríguez se convierte en la séptima renovación de la entidad azulina tras los anuncios de Camacho, Bello, Heredia, Jorge Herrero, Javi Tamayo y Álex Padilla. El isleño destaca por su polivalencia y el curso pasado actuó tanto de pivote en el centro del campo como de central en un total de 32 partidos en los que anotó un gol. Adri, formado en la cantera del San Fernando, llegó al Xerez Deportivo FC la temporada pasada procedente del Arcos, donde ya coincidió con su nuevo compañero, Juan Gómez. Además, también cuenta con experiencia en categoría nacional tras su paso por la UD Beniganim, Coria y San Fernando.

Por su parte, el club también comunicó ayer la marcha de Carlos Cuenca. El futbolista no pudo reunirse con Edu Villegas hasta ayer y decidía poner fin a su trayectoria en el cuadro xerecista después de dos temporadas. En la citada reunión, el director deportivo le trasladó al delantero el proyecto deportivo para el curso 2018/19 y las intenciones del cuerpo técnico y la dirección deportiva. Tras conocer el rol y el papel que tenían pensado para él, no se llegó a un acuerdo entre las partes.

Cuenca ha sido pieza clave del Xerez Deportivo FC y ha contribuido con goles, esfuerzo y trabajo al ascenso del equipo a categoría nacional. El delantero se proclamó máximo goleador del equipo el pasado curso con 12 goles en 34 partidos. En el curso 2016/2017 anotó siete tantos.

El futbolista se ha despedido de la entidad azulina con una carta que dice lo siguiente: "Desde el primer día que me vestí de azul tuve la ilusión de crecer y disfrutar como un niño. Hoy toca decir adiós después de dos años intensos y comenzar nuevos retos. Estoy enormemente agradecido por la oportunidad de haber sido futbolista del Xerez Deportivo Fútbol Club. Siempre actué real y de corazón. Nunca olvidaré esta etapa de mi vida. Me llevo momentos que siempre me harán ser feliz mientras sean recordados. Compañeros, personal del club, cuerpos técnicos, aficionados, todas esas amistades valen más que cualquier cosa. Deseo los mayores éxitos para el club, que sin vosotros nada es posible. Ojalá pronto estéis donde os merecéis. El xerecismo es muy grande y tiene mucha fuerza, no paréis. ¡Forza Xerez!

Carlos Cuenca.