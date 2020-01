Alain será una de las novedades del Xerez DFC el próximo domingo contra el Pozoblanco en Chapín. El lateral lorquino, que se perdió el partido con el Rota por acumulación de amonestaciones, está empleándose a fondo en los entrenamientos para recuperar su sitio en el once inicial azulino, al que le costó llegar aunque una vez se estrenó ya no salió del equipo titular hasta su quinta amarilla.

En efecto, el lateral derecho de 21 años procedente del Lorca no se estrenó con la elástica azulina hasta el último partido de García Tébar, jugando los últimos minutos contra la Lebrijana en Chapín (3-0). después también le costó ganarse la confianza de Uribe y no fue titular hasta el partido contra el Ciudad de Lucena en el estadio (1-0). Desde entonces, Alain ha sido titular, bien en el lateral bien en la banda derecha hasta que la sanción le hizo perder el sitio que ahora espera recuperar ante el Pozoblanco.

-Estas dos semanas sin jugar, la primera por sanción y la segunda por descanso, se le habrán hecho largas...

-Sí, la verdad es que entre el fin de semana que hemos descansado y demás, todo este tiempo se me ha hecho eterno y estoy deseando volver a jugar porque no quiero perder el ritmo de competición.

-Ha esperado un par de semanas pero más tuvo que esperar para entrar en el equipo...

-Sí, me costó mucho entrar porque era nuevo y al principio estaba muy nervioso, me costaba adaptarme pero al final encontré mi hueco y lo supe aprovechar y ahora estoy muy bien.

-En estos últimos partidos los resultados no han sido los que todos esperaban. ¿Cree que hay demasiada impaciencia con el equipo?

-Sí, quizás sí haya un poco de impaciencia porque los resultados hay que verlos al final, en mayo, cuando acabe la temporada. La gente está ahora un poco impaciente pero los resultados se ven en mayo.

-Porque el equipo tampoco está tan mal, con los mismos puntos que el cuarto y a seis del líder...

-Nosotros dentro lo sabemos, que no estamos tan mal. Podríamos estar peor, ya te digo que el año pasado nosotros estábamos mucho peor en el Lorca y al final nos metimos en el play off. Yo veo esto ahora y digo j...., si es que no estamos tan mal...

-La temporada es muy larga y tiene la experiencia de la pasada temporada...

-Sí. Por ejemplo, el año pasado por estas fechas en el Lorca íbamos octavos a no sé cuántos puntos, jugamos contra el Yeclano, que iba líder y luego ascendió. Teníamos que ganarle sí o sí porque si no nos metíamos en el hoyo y al final ganamos al Yeclano y ya fue cosa de ir para arriba hasta que conseguimos meternos en la fase de ascenso. Esto es muy largo, hay que ir partido a partido.

-La pasada semana hubo reunión de los capitanes con la directiva y el vestuario parece haberse marcado el partido con el Pozoblanco como punto de inflexión.

-Está claro que ahí tenemos que coger ya la senda de la victoria, ir para arriba y no parar. Ese es el camino a seguir.

-En Chapín será vital contar con el apoyo de la afición...

-La afición siempre apoya y nos mete caña. Es normal que los aficionados sean exigentes pero también notamos que nos apoyan mucho.

-Y personalmente su objetivo es volver al equipo...

-Está claro, es lo que espero y para lo que estoy trabajando. Me encuentro más cómodo en el lateral porque tengo más recorrido, me gusta más romper líneas desde atrás. Cuando me ponen de extremo me gusta estar más ahí de revulsivo porque de principio me cuesta adaptarme, luego me encuentro también bien ahí pero me gusta más jugar en el lateral.