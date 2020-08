Alain no sigue en el Xerez DFC

Alain no jugará la próxima temporada en el Xerez DFC. El lateral se ha despedido del club y de la afición a través de las redes sociales. El lateral fue de menos a más la pasada temporada, jugando un total de 14 partidos, ocho de ellos como titular.

El mensaje de Alain dice que "tras un año largo, duro y a la vez tan ilusionante, en el que he aprendido de todos y cada uno de mis compañeros, hoy toca despedirme de Jerez, de esta ciudad que se ha quedado un trocito de mí. Solamente dar las gracias a mis compañeros por levantarme cuando no podía más, por apoyarme cuando más lo necesitaba y por tratarme como me han tratado, más que compañeros me llevo amigos".

Añade el ya exxerecista que "también dar las gracias a todo el cuerpo técnico por enseñarme tanto, a la afición por cómo me acogió desde el primer día y sobre todo a Edu Vilegas por traerme aquí y hacer todo lo que ha hecho por mí, estaré siempre agradecido. Gracias Jerez por hacerme sentir como en casa".

Finalmente, Alain apuesta por el ascenso del Xerez DFC: "Pronto estaréis donde merecéis, lo tengo claro: este año es vuestro año".

El Xerez DFC agradece a Alain su entrega y le desea suerte: "Se despide de nuestro club uno de los jugadores revelación de la pasada campaña. Desde el Xerez DFC le deseamos mucha suerte en su futuro y le agradecemos enormemente todo su trabajo".