Álex Colorado, centrocampista del Xerez DFC, se sumó al proyecto azulino hace dos temporadas. Tras muchos años jugando lejos de Jerez y siempre en superior categoría, hizo un esfuerzo importante y rechazó ofertas interesantes para volver a casa "con la ilusión de un niño de 18 años" y la intención de aportar su granito de arena en el ascenso a Segunda División B de una entidad en pleno crecimiento. Está a 180 minutos de lograrlo y con una aportación sobresaliente. El 'play-off' para él es muy especial.

–¿Qué le parece el horario de la eliminatoria frente al Ciudad de Lucena?

–Me gusta, prefiero jugar a las diez de la noche que a las ocho de la tarde, a esa hora entrenamos nosotros muchos días y se nota muchísimo. Las diez es una hora perfecta para jugar. El campo no lo conozco, no he jugado nunca allí, pero imagino que cuando se van a jugar este tipo de partidos tan importantes es porque estará en buen estado.

–¿Cómo espera al rival?

–No sé qué intenciones tendrán pero imagino que intentarán aguantar y pillarnos en alguna contra. Estamos trabajando bien para evitarlo y para buscar el triunfo. En el partido que nos enfrentamos en Chapín nos faltaban jugadores a los dos equipos y todo será diferente. Lo importante ahora es que todos lleguemos bien y que no haya lesiones. Tenemos una plantilla amplia y los cinco cambios nos pueden beneficiar. Aún así, hay que respetar al rival al máximo. Es el equipo que más veces ha estado en puestos de fase de ascenso y al final eso es por algo, no es una casualidad. Conozco a jugadores de allí y creo que tiene muy buen equipo. De todos modos, como he dicho antes, si todos llegamos bien tenemos bastantes opciones.

"Hay que ir a por ellos desde el inicio, pero sin volvernos locos para no encajar un gol"

–¿Dónde coloca la clave para pasar?–Al final, cuanto te la juegas a un partido único todo se puede decidir por pequeños detalles si los dos estamos bien defensivamente. Hay que ir a por ellos desde el inicio pero sin perder de vista el objetivo principal, no encajar goles para que todo se complique. Iremos a tope pero sabiendo lo que hay.

–Uribe y alguno de sus compañeros han comentado que el primer partido es el más complicado, ¿usted qué opina?

–Personalmente, sólo pienso en el Ciudad de Lucena porque lo que hagas en el otro partido depende de lo que hagas en el primero. Pensar en la final no es bueno, tenemos que centrar todas las fuerzas y toda nuestra energía en esa primera eliminatoria, que va a ser bastante complicada, y luego ya habrá tiempo de preparar la final como se merece.

–¿Se ha parado a pensar en lo frío que resultará el ambiente sin público en la grada?

–Vamos a sentir una sensación bastante extraña al jugar sin los nuestros en la grada, aunque al final sabemos que van a estar con nosotros y que nos van a animar. No estarán allí, pero conociendo a los nuestros, el día que salga el equipo la armarán, la gente irá a despedirnos. Cada uno animará como pueda. Tenemos que hacer un esfuerzo para dedicarle algo bonito. Jerez se merece ya un equipo en superior categoría.

"Me gustaría retirarme en Segunda B y aquí, el míster nos lo dice a Casares, Bello y a mí"

–¿Cómo se prepara un jugador para afrontar esa situación?, ¿se necesita mucha fortaleza mental para superarlo?

–Va a ser complicado, les vamos a echar de menos bastante y mucho más en nuestro caso, que sólo nos vale la victoria. Tenemos que ir a por el partido desde el primer momento pero tampoco nos podemos volver locos. Hay que estar fuertes en todos los sentidos pero, especialmente, de cabeza. Hay que salir a tope pero sin volvernos locos en ningún momento. Un partido dura noventa minutos y hay que empezar a tope pero con cautela. Un gol de ellos pronto nos lo complicaría todo, ya que nos obligaría a hacer dos. Hay que jugar con todos los factores.

–Con 36 años es de los jugadores más veteranos de la plantilla, ¿le queda cuerda para rato?

–Estoy bastante contento, especialmente con mi rendimiento en esta temporada. He terminado como máximo goleador, he jugado casi todos los partidos y físicamente me encuentro bien. Espero que las lesiones me respeten y poder jugar algún añito más.Mi ilusión era que mi niño, Mauro, me viera jugar en Chapín. Eso ya lo he conseguido y ahora me gustaría que me viera jugar en Segunda B en el estadio. La pena es que no vamos a poder pelear el ascenso en casa, con lo que hubiese supuesto para todos Chapín lleno y apretando como lo hace en los partidos importantes.

–¿Colgar las botas en Segunda B es su reto?

–Me gustaría seguir jugando y mucho más aquí en Segunda B. Hablando con el míster siempre nos dice que jugadores como Javi Casares, Antonio Bello o yo, que somos los jerezanos más veteranos del equipo y que llevamos una tiempo aquí, pues nos merecemos dejar el fútbol en Segunda División B. Entre las dos temporadas he jugado más del 80% de los partidos, intento cuidarme muchísimo para seguir lo máximo posible. Uno ya tiene una edad y siempre digo que hay que intentar que el fútbol no te deje, lo bueno es que tú decidas dejar el fútbol. Luego, el club es el que decide y a ver qué pasa.