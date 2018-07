Álex Colorado, experiencia y calidad para la medular

Calidad y experiencia para la medular del Xerez DFC. Álex Colorado (Jerez, 9/06/1984) ejerce ya como xerecista y está llamado a convertirse en un referente en el centro del campo azulino junto a los otros futbolistas importantes que ocupan esa parcela en la plantilla. Llega por dos temporadas, "con la ilusión y las ganas de un niño de 18 años".

El xerecista mantiene que "llevábamos tiempo hablando, sigo al Xerez DFC desde que se creó y siempre he tenido ahí el deseo de poder estar en este club. Al final, lo he conseguido. Han hecho un esfuerzo para firmarme y yo por venir y el deseo de ambos se ha hecho realidad. Tengo la ilusión de un niño de dieciocho años y con muchas ganas de empezar y de aportar lo máximo al equipo".

Después de muchas temporadas lejos de Jerez, Colorado avisa: "Vuelvo a casa y lo mismo alguien puede pensar que vengo de vuelta y demás pero todas las personas que me conocen saben que no es así, igual tengo ahora bastante más ilusión que cuando jugaba en Segunda División A o una fase de ascenso a Segunda B. Al final, lo que uno quiere es estar en casa y poder triunfar en casa. Por ilusión y ganas, nadie me va a ganar".

En la plantilla tiene amigos y conoce a casi todos los que van a ser sus nuevos compañeros por diferentes motivos. "He coincidido con futbolistas como Javi Casares o Antonio Bello y Jorge Herrero es mi amigo desde pequeño. Tengo muchas ganas de empezar, de estar con ellos y de conocer a los que no he tratado".

Volverá a jugar en Chapín y eso también le motiva porque "llevo bastantes temporadas jugando en Segunda B y hay campos que se pueden considerar de Regional si lo comparamos con nuestro estadio. Eso es un gusto para cualquier jugador".

A la hora de analizar el potencial del Grupo X el próximo curso, no lo duda. "Esta temporada, Tercera va a ser una categoría muy complicada por los descensos de equipos importantes. Va a ser una competición dura pero a la vez bonita. Nos va a tocar trabajar bastante para cumplir los objetivos".

La campaña pasada no fue fácil para Álex, que tuvo que pasar por quirófano para solventar una lesión de tobillo. A todos los que dudan les explica que "el tobillo me dio algunos problemas, me tuve que operar y no pude disputar todos los minutos que hubiese deseado pero esto ya quedó atrás. Llevo muchas temporadas en Segunda B y eso ahí queda. Estoy trabajando desde hace mucho tiempo para dejar atrás la lesión y quiero volver a disfrutar".

Por su parte, el director deportivo azulino, Edu Villegas, fue el encargado de presentar al futbolista. Agradeció al hotel Bellas Artes la cesión de las instalaciones y destacó: "Llevo seis años en el Xerez DFC y desde el primer día ha sido un jugador codiciado por la entidad pero era un sueño imposible tanto por las categorías en las que él jugaba como por las que militaba el equipo. Se trata de un jugador top de Segunda B, totalmente consagrado, con nombre, calidad, talento, cualidades y experiencia. Para nosotros es un orgullo tenerle aquí y poder disfrutar de él, ya que es un referente. Seguro que aporta muchísimo a nuestro juego con sus pases largos, interiores, cambios de orientación, trabajo ofensivo y defensivo y con su especialidad, el balón parado. En ese aspecto, es uno de los mejores jugadores de Segunda B. Tanto para el entrenador como para mí era fundamental contar con un especialista en esa faceta y ya lo tenemos".

Además, añadió: "Todos estamos muy contentos y felices de poder disfrutar de él, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de él como futbolista y como persona y le damos las gracias por haber aceptado nuestra oferta. El curso pasado estuvo lesionado y desde que le firmamos no ha dejado de trabajar de lunes a domingo y eso es digno de elogio. Demuestra, a pesar de ser un jugador consagrado y de superior categoría, su humildad y que quiere triunfar en su tierra y en su casa, que es ya el Xerez Deportivo FC".