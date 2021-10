Álex Cruz ve la luz al final del túnel y recupera sensaciones

Álex Cruz, defensa del Xerez DFC, regresó al once titular azulino en Chapín ante el Ceuta (2-2) después de dejar atrás definitivamente unas molestias musculares que le han dado más problemas de los esperados. Salió de inicio junto a Oca en el primer encuentro de Liga frente al Córdoba (1-5) en Chapín, pero ya no pudo entrar en la convocatoria para enfrentarse al Cacereño en el Príncipe Felipe. Contra el Panadería Pulido tuvo algunos minutos al final y el domingo jugó el encuentro completo.

El experimentado lateral izquierdo portuense se muestra feliz por ver la luz al final del túnel y terminó satisfecho tanto con el empate de su equipo contra los caballas como por su actuación después de cinco jornadas sin ser titular.

Cruz admite que "me encontré bien, arrastré durante la pretemporada bastante problemas y después del partido del Córdoba no me sentía bien, no encontraba la estabilidad necesaria en los entrenamientos porque no había tenido continuidad y decidimos que lo mejor era parar. Ya desde la temporada pasada arrastraba molestias y estaba un poco resentido. Ahora, me encuentro mucho mejor, me siento fuerte. El míster me ha dado la oportunidad y creo que he respondido. Me sentí muy a gusto porque los compañeros ayudan mucho y la dinámica del equipo permite que todo sea más fácil, que vayamos todos hacia adelante. Hicimos un gran partido".

El encuentro fue intenso y tuvo un final frenético, "de esos que a todos los espectadores le gusta ver", pero resalta: "Los futbolistas sufrimos mucho en ese ida y vuelta porque no sabes para qué lado se puede decantar la balanza. Competimos bastante bien, controlamos el choque en muchos momentos, fuimos dueños de la situación y tenemos que aprender de los pequeños detalles para seguir creciendo".

Agradecido "La afición es el jugador número doce, nos da la vida y casi ganamos con el empuje en la última que tuvo Manu Baeza"

Como central, ese tramo final de ida y vuelta le tocó vivirlo "muy concentrado, la activación en defensa debe ser máxima, la comunicación entre los compañeros, a pesar del ruido del público, de todo lo que se genera alrededor con las ocasiones, tiene que ser continua. Hay que estar mucho más concentrados si cabe en las marcas, en las vigilancias y pendientes del hombre que pueda quedar libre".

El punto a él le supo bien y lo considera muy positivo. "La dinámica del partido te lleva a valorar positivamente el empate. Todo lo que sea puntuar es bueno, siempre se sale a ganar, pero no siempre se dan las situaciones que queremos en el campo. En la primera parte, no sé si decir en una falta de concentración porque ellos apenas habían llegado, marcaron y no es lo mismo irte al descanso con 1-0 que con 1-1. A final, ellos también juegan, nosotros cometemos errores y tenemos que corregirlos porque equipos de esta envergadura y estos jugadores te la hacen en cualquier opción que tengan".

Por último, no se olvida de la afición y le agradeció el apoyo continuo desde el inicio hasta el final del choque. "Es el jugador número doce, nos da la vida y casi ganamos con su empuje con la ocasión final de Baeza y con Jacobo, que estaba un poco tocado. Incluso con uno menos, tuvimos la última. El equipo quiso, estuvo bien en muchas fases del encuentro, fuimos a por el partido y, al final, sumamos un punto ante un grandísimo rival, que también tiene aspiraciones para estar arriba. El punto es bastante bueno".