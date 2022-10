Álex Rasines: "Si no sacamos el partido ante el Poli adelante fue por nuestra culpa"

Álex Rasines, lateral derecho del Xerez DFC, fue uno de los protagonistas del encuentro que su equipo perdió el sábado ante el Polideportivo El Ejido por 0-1 con una diana de Escardó. El atacante visitante tuvo la fortuna de anotar y suerte fue lo que le faltó al xerecista, que se topó primero con la cruceta y luego con el palo de la portería defendida por Godino.

El defensa diestro confiesa que "en la primera parte tuve una oportunidad muy buena, que era gol, pero no tenemos esa pizca de suerte. Nos está faltando ser más contundentes, más claros, meter las ocasiones para ponernos por delante, tener un partido de cara y coger confianza. Creo que estamos fallando un poco en eso".

Con la derrota se sienten decepcionados porque "para nosotros era un partido muy importante, acumulamos muchos empates y necesitábamos ganar y ponernos por delante para convertirnos en dominadores. Nos costó llegar a esa fase, ellos lograron llevarse la posesión y no supimos darle la vuelta como queríamos. No desplegamos nuestro juego y ellos ahí nos superaron. Ha sido un palo duro para nosotros y para la afición, pero desde ya lo que queda es pensar en lo que se ha hecho mal y en lo que se puede mejorar. Si no hemos sacado el encuentro adelante ha sido por nuestra culpa, está en nuestras manos, sabemos que tenemos mimbres, que tenemos plantilla, y queremos cambiar esta situación. A nadie le gusta estar ahí, la responsabilidad es nuestra y vamos a trabajar para cambiar la situación desde la semana que viene".

"Los rivales no llegan poco, pero cuando lo hacen nos generan mucho peligro y nos está penalizando, debemos mejorar ahí"

El Xerez DFC no acaba de despegar y no se muestra contundente en las áreas. Rasines considera que "para los equipos lo más importante es estar acertado en las dos áreas. Estamos generando ocasiones, pero no estamos llegando todo lo claros que deberíamos ser para que esas acciones acaben en gol y defensivamente nos llegan poco, pero cuando los rivales lo hacen nos crean mucho peligro y nos está penalizando. El Poli nos llegó tres o cuatro veces y nos hizo un gol y nosotros tuvimos unas cuantas y nos faltó esa fortuna. Es un aspecto importante en el que el equipo debe mejorar y en el que vamos a trabajar".

La semana fue complicada con el cambio de entrenador y subraya: "A ningún equipo le gusta que pasen estas cosas, pero esto es fútbol. Ha sido un palo duro para la plantilla, nadie lo esperaba, pero el equipo ha sido muy profesional, desde el minuto uno ha seguido trabajando y ha confiando en Francis. Ha mostrado sus ideas y hemos ido a muerte con ellas, el equipo confió en el entrenador y, poco a poco, iremos desplegando el juego que él quiere".

A nivel personal, el cántabro se siente "cada vez más cómodo en el equipo y poco a poco voy creciendo. He llegado a un club importante, en el que la gente nos apoya mucho y me estoy sintiendo con confianza y querido. Mi intención es mejorar para aportar lo máximo, para ello trabajo duro a diario. Quiero devolver en el campo esa confianza que depositan en mí".