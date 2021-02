Antonio Jesús: "El Xerez CD tiene una gran plantilla, pero podemos ganar"

El Xerez DFC ha comenzado este miércoles en Picadueñas a preparar el derbi del domingo en La Juventud ante el Xerez CD. El equipo se encuentra en un buen momento, es el mejor de la segunda vuelta, y los jugadores encaran con ilusión un partido en el que esperan sumar tres nuevos puntos con los que acercarse al líder.

Y un pilar importante en el centro del campo azulino en los últimos encuentros es Antonio Jesús. El sanluqueño se ha convertido en fijo para Pérez Herrera y se muestra feliz. "El míster me está dando confianza y, por mi parte, intento responderle. Las cosas me están saliendo bien".

El xerecista admite que llegan en una buena dinámica al derbi y espera lo mejor: "Nos encontramos muy bien y tenemos muchas ganas de jugar y seguir sumando por todo lo que significa el partido y también para seguir disfrutando de este momento".

El derbi de la primera vuelta se les escapó por muy poco y ahora "a ver qué pasa, a todos nos gusta ganar, pero no sólo el derbi, cualquier partido. De todos modos, sí que es cierto que tenemos esa espinita, nos dieron la vuelta en dos fallos. Trabajando y haciendo lo que sabemos, podemos tener nuestras opciones de sacar adelante el partido. Ellos también tienen un gran equipo y tendrán sus bazas. Futbolísticamente, nombre por nombre, tienen una buena plantilla, pero me quedo con los míos, que lo vamos a dar todo".

Salvo sorpresa, el encuentro también tendrá que disputarse sin público. A Antonio Jesús no le agrada: "Es una pena porque este tipo de partidos son los que más nos gustan a los futbolistas y de los que más disfrutamos. Es una pasada ver a tu afición como aprieta y como todo Jerez, de un lado o del otro, está pendiente del partido. Intentaremos ofrecer la mejor versión para agradar a los nuestros y darle una nueva alegría".

"Todos vamos a una y eso nos permite trabajar mejor y disfrutar del momento”

Restan pocos partidos para el final de Liga y si ganan el derbi, se pueden colocar a un punto del Xerez CD. En estos momentos, sólo piensan en "ir partido a partido. Si ganamos este domingo lo tendremos más cerquita, si lo volvemos a hacer el siguiente más aún, pero tenemos que centrarnos en cada jornada, que es lo único que realmente vale la pena. Estamos muy contentos con los resultados y, además, disfrutando con nuestro juego".

Echa la vista atrás y es de los que piensan que "aún no entiendo qué pasó en nuestros malos momentos porque si analizamos los partidos hasta creábamos más ocasiones que ahora, pero la pelota no entraba. Ha cambiado el chip y ahora parece que somos los mejores y antes los peores y no es así. Somos el mismo equipo y trabamos igual que antes. Somos un bloque, aquí lo importante es que todos estamos metidos y vamos a una, da igual el que juegue, todos nos apoyamos y disfrutamos todos por igual, estamos en el mismo saco".

La segunda vuelta del equipo está siendo impecable y eso se debe "al trabajo, eso está ahí, aunque con el tema de los parones y del Covid no lo podemos llevar bien, eso repercute en el rendimiento del futbolista".