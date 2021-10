Antonio Jesús: "Este Xerez DFC siempre cree, hay que valorar la racha"

Raúl Palma es el alma del Xerez DFC en la medular esta temporada. El centrocampista es el faro del equipo y el jugador que tira del carro, pero junto a él aparecen cada jornada otros futbolistas importantes que le ayudan a destacar aún más si cabe. Uno de ellos es el sanluqueño Antonio Jesús, que ya la pasada campaña rindió a un buen nivel, pero este curso está sorprendiendo a todos por su constante evolución, pese a que no siempre ha sido titular.

El futbolista azulino está encantado tanto con la reacción del equipo como por su aportación. "Estamos todos muy contentos y ya preparando con ilusión el partido ante el Vélez. Contra el Ceuta no pudimos ganar, tiene un buen equipo, y lo que hay que valorar es nuestra racha positiva después de las dos primeras derrotas".

"Lo pasamos bastante mal -añade- porque todo el mundo pensaba que ya no íbamos a salir de ahí, pero este equipo siempre cree, como ya demostró la pasada temporada, y ahí estamos. El fútbol es así, puede pasar cualquier cosa. El primer partido nos hizo mucho daño, nos dolió lo que pasó y nos costó recuperar las sensaciones, pero ya encadenamos cinco jornadas sin perder. Hay que saber aprender de los errores".

Ahora, encaran dos encuentros fuera de casa contra rivales en teoría más asequibles -Vélez y Montijo-, pero "en el vestuario no se piensa en eso. Esta categoría es muy complicada y nadie regala nada. Además, vamos a jugar en campos de césped artificial y más pequeños y no estamos tan acostumbrados".

La primera salida es el domingo para rendir visita al Vivar Téllez y subraya: "Hay que tener cuidado porque ese equipo, por lo que he visto, es mejor de lo que dice la clasificación. Está muy habituado al campo y en su casa pelea muchísimo. Hay que ir a competir y a intentar volver con tres nuevos puntos para Jerez".

En cuanto a su rendimiento, lo tiene claro: "Estoy muy contento, tenemos que interpretar bien lo que quiere el míster y qué es lo que necesita el equipo en cada momento. Hay mucha competencia, tenemos jugadores que se adaptan a varias posiciones y es difícil hacerse con un puesto en el once titular. Hay que aprovechar los minutos y todas las oportunidades. De todos modos, la competencia es muy sana y lo que permite es subir el nivel".

Tener al lado a Raúl Palma ayuda y sólo tiene elogios para su compañero. "Es un jugador de un gran nivel, lo está demostrando en todos los partidos y eso conduce a que el equipo crezca. Tiene potencial para jugar perfectamente en superior categoría".

Bajo su punto de vista, la categoría "está resultado mucho más complicada de lo que parecía. Se hablaba de que podía tener un nivel más bajo que la antigua Segunda B, pero no es así, al contrario, hay equipos muy fuertes. Hay algunos que tienen unos presupuestos contra los que no se puede competir, como el Córdoba o el Mérida. Hay conjuntos que sí que pueden tener menos nivel, pero no muchos. Cualquier equipo tiene en su plantilla jugadores de calidad, que vienen de otras categorías y que saben jugar al fútbol. Sinceramente, creo que el salto de categoría nos ha beneficiado por todo, hay más minutos de juego. También llevamos ya dos temporadas con el míster y se nota. Ya todos tenemos más asimilados los conceptos y los valores. Todos estamos metidos y es lo importante, que el que salga esté enchufado. Todos vamos a una y entendemos perfectamente sus ideas".

Y para sacar adelante los partidos es fundamental el apoyo que están recibiendo de la afición tanto en casa como fuera. El centrocampista sanluqueño cada día se muestra más sorprendido con el apoyo de los seguidores. "La afición es de una categoría superior a la nuestra, te encuentras arropado en cualquier campo. Ya la pasada temporada demostró su nivel con lo bien que se portó con nosotros en los malos momentos y este año otra vez está ahí al pie del cañón. Es una alegría ir, por ejemplo, a Las Palmas y encontrarte con un buen número de aficionados. Es una locura, es a cambio de nada, es sólo por disfrutar de su equipo, por eso si nosotros tenemos que dar una carrera más por ellos, pues hay que darla".