Baeza no está preocupado por la fata de gol del XDFC

El Xerez DFC sigue cubriendo etapas de su pretemporada de cara a su puesta a punto para su estreno ante el Atlético Mancha Real el próximo 4 de septiembre en Chapín. El plantel cuenta con 14 caras nuevas y está mostrando buenas sensaciones en los amistosos que ha disputado, pero le está costando hacer goles, algo que también le sucedió la pasada campaña.

Hasta el momento, en 270 minutos disputados sólo ha anotado un tanto, el que Gianluca Simeone le hizo al Málaga en el Trofeo de la Vendima y no ha ganado. El sábado, la escuadra de Pérez Herrera se midió al Rota en el Navarro Flores y empató a cero.

El técnico azulino ha comentado que en el primer tramo de la temporada están volcados en consolidar los aspectos defensivos para a partir de ahí comenzar a cimentar un bloque totalmente renovado. Aún resta un mes para el arranque de la competición, que equivale a muchas sesiones de trabajo.

Manu Baeza, extremo azulino, disputó la segunda mitad del partido en Rota, y resalta que "dominamos el encuentro en todo momento y tuvimos bastantes oportunidades. Llegamos mucho al área rival, sobre todo con centros laterales que el portero sacó con intervenciones acertadas o de forma directa o después de los remates. De todos modos, lo que nos tenemos que llevar de aquí es el buen trabajo que el equipo está realizando. Insisto, generpamos muchas oportunidades, el problema sería no crearlas, para eso están los entrenamientos, para trabajar las finalizaciones y lograr goles".

Bajo el punto de vista del atacante sevillano, además, el equipo "va creciendo poco a poco con el paso, está más compenetrado. Nos vamos conociendo con el paso de las semanas, han llegado muchos compañeros nuevos. Como he comentado antes, los entrenamientos están siendo muy buenos, con muy bien ritmo, nos vamos conjuntado y vamos a más".

A nivel personal, Manu Baeza se está encontrando "bien. He llegado un poquito más rápido que la pasada temporada y he ganado físico, me siento más corpulento. Me he visto comn buen ritmo. Ahora, que soy de los veteranos entre comillas, el míster me pide que ayude y que presione a los compañeros para que asimilen sus ideas y sus conceptos cuanto antes".

La próxima cita de los xerecistas otra vez muy exigente. El sábado en Chapín reciben al Córdoba, equipo de Primera RFEF, en el I Trofeo Pepe Ravelo, un homenaje al expresidente azulino que la entidad está preparando con mucho cariño y en la que habrá sorpresas.